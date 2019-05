Digital Lawyer Box, la nueva herramienta para el abogado digital que utiliza blockchain e inteligencia artificial

Mi Legado Digital, presenta su nueva herramienta legaltech para la transformación digital de despachos y abogados independientes

La llegada de la tecnología ha producido, produce y seguirá produciendo cambios significativos en el ejercicio de la profesión de la abogacía. El abogado no puede permanecer ajeno a este poderoso proceso transformador, donde los derechos y libertades de los ciudadanos se mueven cada vez más en entornos digitales. Por tanto, no se trata de hablar de amenazas, si no de nuevas oportunidades. Para aprovechar dichas oportunidades, Mi Legado Digital , plataforma de asesoramiento, administración y albacea de activos digitales, ha presentado Digital Lawyer Box, una plataforma online con panel de control que permite a los abogados y a sus despachos optimizar su trabajo, ser más productivos y ahorrar costes.

Desde esta plataforma, cualquier despacho o abogado independiente podrá ofrecer, realizar y gestionar a sus clientes servicios relacionados con derechos fundamentales en Internet, reputación online, borrado digital, albacea digital, gestión post mortem, testamento inteligente, últimas voluntades, identidad digital, preservación del legado, derecho al olvido, informe de presencia online, ciberbullying, herencias digitales y seguros jurídicos.

Con Digital Lawyer Box el profesional jurídico puede conocer, controlar y gestionar todos los expedientes, trámites y servicios relacionados con la identidad digital de las personas y de los profesionales, donde toda la información y documentación se encuentra digitalizada y centralizada en un único lugar, accesible desde cualquier dispositivo o ubicación. Además, cuenta con importantes elementos tecnológicos, como sello de tiempo electrónico, blockchain, firma digital y ciberseguridad cognitiva, para ofrecer exactitud jurídica de fecha y hora, confianza, certificación, seguridad, trazabilidad, automatización y preservación a largo plazo.

En el certamen del I Premio Startups Abogacía convocado por el Consejo General de la Abogacía Española en colaboración con el Mobile World Capital que tuvo lugar en el XII Congreso Nacional de la Abogacía del 9 al 11 de mayo de 2019 en Valladolid, Mi Legado Digital presentó Digital Lawyer Box, por la cual recibió por parte del jugado el accésit en la categoría semillas, consiguiendo una mención especial y un reconocimiento a su trabajo.

Fundada en 2012 y apoyada en una gran infraestructura tecnológica, Mi Legado Digital se ha convertido en referencia nacional en el tratamiento de datos digitales, garantizando la protección de derechos tan fundamentales como la salud, el honor, la imagen, la intimidad, la reputación online, el olvido y el secreto de las comunicaciones. Ofrece así una respuesta integral a las nuevas necesidades sociales asociadas a internet.

Blokchain y Testamento Inteligente

Esta Startup lanzó hace unos meses el Testamento Inteligente. La tecnología blockchain es un componente importante de esta solución, que viene a hacer más eficiente otro de los trámites más comunes de los mortales, ahorrando desplazamientos, costes, y conectando en tiempo real a todos los involucrados en el proceso de una herencia.

Esta fórmula, libera un Smart Contract cuando la persona fallece, con todas las voluntades contempladas en vida por su titular. Incluye el patrimonio físico, los bienes digitales, el legado genético y la declaración de voluntades anticipadas o testamento vital.

