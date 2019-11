DigitalES se une al acuerdo Paris Call por la confianza y la seguridad en el ciberespacio

DigitalES se une a otras 564 entidades que se han comprometido públicamente a fortalecer la seguridad de los productos y sistemas digitales. Los firmantes incluyen 67 estados, 139 organizaciones internacionales y de la sociedad civil, y 358 empresas del sector privado.

Impulsado por el gobierno francés en noviembre de 2018, el “Paris Call For trust and security in cyberspace” es una declaración del compromiso para la colaborar contra uno de los problemas más complejos del mundo. Los miembros se comprometen a trabajar para hacer que los productos digitales sean más seguros, fortalecer las defensas colectivas contra el cibercrimen y promover la cooperación entre las partes interesadas traspasando las fronteras nacionales. Además, los firmantes también se comprometen a cumplir con las normas internacionales de comportamiento responsable en el ciberespacio.

Como patronal de las empresas más importantes del sector tecnológico y de innovación en España, DigitalES defiende un entorno tecnológico de juego limpio donde la seguridad sea una garantía de mejores servicios para todos, apoyando esta acción global de colaboración para mejorar las defensas contra el cibercrimen, incluyendo estándares abiertos, la transparencia y los estándares acordados internacionalmente.

El Paris Call refuerza el trabajo de la comunidad internacional y de los numerosos actores interesadas en la seguridad digital. El texto recuerda una serie de principios fundamentales, como la aplicación del derecho internacional y los derechos humanos en el ciberespacio. También pone de relieve la necesidad de un enfoque multisectorial para elaborar normas que nos permitan aprovechar plenamente, es decir, de manera fiable y segura, las oportunidades que ofrece la revolución digital. Por último, el París Call promueve el fortalecimiento de la seguridad de los productos y servicios digitales que, por ejemplo, utilizamos en nuestra vida cotidiana

