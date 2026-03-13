El CGPJ propone una reforma del sistema de formación inicial de la Carrera Judicial

El objetivo es acelerar la incorporación de los/as 375 jueces/zas que saldrán de la convocatoria extraordinaria de oposiciones anunciada por el Ministerio de Justicia

El Pleno del CGPJ ha aprobado por unanimidad una propuesta de reforma del artículo 307 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para la adecuación extraordinaria del sistema de formación inicial de la Carrera Judicial a las necesidades derivadas de la implantación de los Tribunales de Instancia.

El texto, que será remitido al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y a las presidencias del Congreso de los Diputados y del Senado, ha sido elaborado por la Comisión de Escuela Judicial en cumplimiento del acuerdo del Pleno extraordinario del pasado 18 de febrero, que encomendó a esa comisión la preparación de una propuesta que, sin merma de los estándares formativos, permitiera acortar los plazos de incorporación de los/as nuevos/as jueces/zas a la Carrera Judicial.

El CGPJ considera que la efectividad del nuevo modelo de organización judicial depende, de manera inmediata, de la adecuada dotación de jueces/zas que permita su funcionamiento pleno; y que la oferta extraordinaria de 375 plazas en la próxima convocatoria de oposiciones anunciada por el Ministerio de Justicia y destinada específicamente a cubrir las necesidades derivadas de la puesta en marcha de los Tribunales de Instancia exige una respuesta normativa igualmente extraordinaria en el ámbito de la formación inicial.

En este sentido, el órgano de gobierno de los jueces señala que el modelo vigente del artículo 307 de la Ley Orgánica del Poder Judicial -que prevé una fase de formación teórico-práctica en la Escuela Judicial de un mínimo de nueve meses, una fase de prácticas tuteladas de al menos cuatro meses y una fase de sustitución y refuerzo de idéntica duración mínima, desarrolladas consecutivamente- fue concebido para escenarios de estabilidad organizativa, con una duración prolongada y una secuenciación rígida de fases formativas.

En el contexto actual, ello impediría la incorporación ágil de los nuevos efectivos a la Carrera Judicial, cuyo ingreso se retrasaría más de un año, produciendo un desfase entre la creación orgánica de plazas y su ocupación real y comprometiendo la eficacia de la Ley Orgánica 1/2025, que implementa el modelo organizativo basado en los Tribunales de Instancia.

Propuesta de reforma

Así, y teniendo en cuenta la necesidad de acelerar la incorporación de los/as nuevos/as jueces/zas, optimizar el tiempo formativo, mantener los estándares de calidad y eliminar las fases no estrictamente necesarias, la propuesta aprobada por el Pleno plantea un curso de selección que consistiría en un programa formativo intensivo de carácter teórico-práctico con una duración mínima de nueve meses y una fase de prácticas tuteladas en órganos de todos los órdenes jurisdiccionales cuya duración mínima sería de cuatro meses.

La formación teórico-práctica y las prácticas tuteladas se podrían desarrollar de manera simultánea y coordinada conforme al plan docente aprobado por el CGPJ a propuesta de la Escuela Judicial. Sería el órgano de gobierno de los jueces el que, en función de las circunstancias, decidiera si ambas fases se desarrollan de manera consecutiva o simultáneamente.

La formación teórica incluirá necesariamente el estudio en profundidad del principio de igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres, la legislación especial para la lucha contra la violencia sobre la mujer en todas sus formas y la legislación nacional e internacional sobre derechos de la infancia y la adolescencia, con especial atención a la Convención sobre los Derechos del Niño y sus observaciones generales.

Durante la fase de prácticas tuteladas, las funciones de los/as jueces/zas en prácticas no podrán exceder de la redacción de borradores o proyectos de resolución y de la dirección de vistas o actuaciones bajo la supervisión del/la juez/a titular.

La propuesta implica la supresión de la actual fase de sustitución y refuerzo, que el CGPJ considera que carece de autonomía formativa real, ya que reproduce funciones jurisdiccionales plenas que corresponden propiamente al ejercicio ordinario tras el nombramiento, y cuya eliminación no afecta a la capacitación técnica del/la juez/a, pero sí permite reducir significativamente los plazos de incorporación efectiva.

Por otra parte, el Pleno del CGPJ ha informado favorablemente, también por unanimidad, el proyecto de Real Decreto de creación de 500 unidades judiciales remitido por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

El Pleno reitera, en cualquier caso, la necesidad de aumentar la planta de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo con dos plazas, tal y como solicitó la Sala de Gobierno del alto tribunal el pasado 14 de julio de 2025.

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