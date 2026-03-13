El Colegio de Abogados de A Coruña renueva cargos en su Junta de Gobierno

Los cargos electos han obtenido porcentajes de votos cercanos al 70%

El Colegio de Abogados de A Coruña ha renovado sus cargos de diputado 1º, diputado 2º, diputado 3º, contador y bibliotecario.

Tras convocar las elecciones, el pasado mes de enero, se presentaron dos candidaturas conjuntas a estos cargos.

Los cargos electos tras la celebración de las elecciones son: Miguel Orantes Canales como diputado 1º, Antonio Arsenio Iglesias Vázquez como diputado 2º, Susana López González como diputada 3º, Vanessa Amarelle Guillín como contadora y María Lucía Silvoso Fuentes como bibliotecaria. Todos ellos han obtenido porcentajes de votos cercanos al 70%.

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de A Coruña queda configurada de la siguiente forma:

Decano: Augusto José Pérez-Cepeda Vila. Diputado 1º: Miguel Orantes Canales. Diputado 2ª: Antonio Arsenio Iglesias Vázquez. Diputada 3º: Susana López González. Diputada 4ª: María Asunción Blanco Regueiro. Diputado 5º: José Luis Villar de la Riera. Diputado 6º: José Carlos Tomé Santiago. Tesorera: María del Pilar Cortizo Mella. Bibliotecaria: María Lucía Silvoso Fuentes. Contadora: Vanessa Amarelle Guillín. Secretaria: María Luisa Tato Fouz.

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