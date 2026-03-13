El Colegio de Abogados de A Coruña renueva cargos en su Junta de Gobierno

Tras convocar las elecciones, el pasado mes de enero, se presentaron dos candidaturas conjuntas a estos cargos.
Los cargos electos tras la celebración de las elecciones son: Miguel Orantes Canales como diputado 1º, Antonio Arsenio Iglesias Vázquez como diputado 2º, Susana López González como diputada 3º, Vanessa Amarelle Guillín como contadora y María Lucía Silvoso Fuentes como bibliotecaria. Todos ellos han obtenido porcentajes de votos cercanos al 70%.
La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de A Coruña queda configurada de la siguiente forma:
- Decano: Augusto José Pérez-Cepeda Vila.
- Diputado 1º: Miguel Orantes Canales.
- Diputado 2ª: Antonio Arsenio Iglesias Vázquez.
- Diputada 3º: Susana López González.
- Diputada 4ª: María Asunción Blanco Regueiro.
- Diputado 5º: José Luis Villar de la Riera.
- Diputado 6º: José Carlos Tomé Santiago.
- Tesorera: María del Pilar Cortizo Mella.
- Bibliotecaria: María Lucía Silvoso Fuentes.
- Contadora: Vanessa Amarelle Guillín.
- Secretaria: María Luisa Tato Fouz.