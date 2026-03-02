El Colegio Notarial del País Vasco y Fundación Notariado forman parte del proyecto cultural "Eduardo Chillida. El elogio del infinito"

Con la celebración de los actos de ‘Chillida100’, el Notariado ha querido contribuir a resaltar los valores de profundidad, verdad y autenticidad del genial artista vasco, valores con los que se identifica plenamente

El Colegio Notarial del País Vasco y Fundación Notariado han formado parte de las decenas de entidades, que con la colaboración de la Fundación Eduardo Chillida-Pilar Belzunce, han hecho posible una rica programación multidisciplinar para homenajear a un artista único.

A través del proyecto cultural Eduardo Chillida. El elogio del infinito, ambas instituciones del Notariado seguirán permitiendo en 2026 que sus valores y obra pública más emblemática pueda seguir conociéndose a golpe de clic en una exposición virtual con espectaculares imágenes a vuelo de dron, así como en un cuidado catálogo digital e impreso.

Un viaje virtual por ‘los límites inalcanzables’

La exposición multimedia virtual se concibe como un museo interactivo que invita al visitante a mirar y escuchar la obra de Chillida desde la perspectiva de su propio pensamiento. El recorrido se abre con la imagen del escultor y una reflexión sobre Kierkegaard: “no se trata sino de buscar el lugar desde donde hay que ver”. A partir de ahí, el comisario Enrique Andreo sitúa al espectador ante una propuesta unitaria: la vida y la obra de Chillida como reflejo de una misma verdad artística.

El itinerario se despliega en un mapa que conduce a distintas ‘salas’ dedicadas a algunas de sus creaciones públicas más emblemáticas: El Peine del viento XV, La casa de nuestro padre, Elogio del horizonte, El buen ladrón, Tindaya y Buscando la luz. El recorrido culmina en un Epílogo donde el espectador se detiene en conceptos clave como los “límites inalcanzables” o la fuerza simbólica de la espiral, con un recuerdo especial a Pilar Belzunce, esposa del escultor y apoyo esencial en el desarrollo de su obra.

La experiencia digital ofrece acceso a planos y maquetas, fotografías del proceso de construcción, testimonios locutados por Pedro Chillida, entrevistas con expertos y familiares, imágenes en 360 grados y perspectivas inéditas a vuelo de dron, acompañadas de un cuidado entorno sonoro. El resultado es un recorrido inmersivo, “un lugar al que acudir para guarecerse”, en palabras de su comisario, donde el espectador encuentra la libertad de interpretar desde la emoción.

El catálogo, ya a la venta: la permanencia del legado

Ese viaje encuentra ahora su forma definitiva en el catálogo, una publicación de prestigio que fija y amplía el contenido del proyecto. El volumen incluye un capítulo dedicado a cada una de las obras presentes en la exposición escritas por el comisario Enrique Andreo. En su introducción reúne textos institucionales de Ernest Urtasun, ministro de Cultura; Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y de Ibone Bengoetxea vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco. Junto a ellos aparecen distintas miradas de Luis Chillida, hijo del escultor y presidente de la Fundación Chillida-Pilar Belzunce; de Diego Granados y Ángel Nanclares, ex decano y actual decano del Colegio Notarial del País Vasco, respectivamente, y de Concepción Pilar Barrio Del Olmo presidenta del Consejo General del Notariado y de Fundación Notariado.

El prólogo cuenta con las aportaciones de Susana Chillida, hija del escultor, y del teólogo Javier Prades, junto a un texto conjunto del Colegio Notarial del País Vasco y Fundación Notariado. Destaca asimismo el apartado “Otras miradas”, que recoge visiones personales nacidas de las entrevistas realizadas para la exposición multimedia virtual del arquitecto Jesús Aparicio, de los filósofos Ana María Rabe y Ricardo Pinilla y de su hijo y nieto, Pedro y Mikel Chillida, respectivamente.

Pensado como una obra para perdurar, el catálogo se presenta como el complemento natural de la experiencia digital. Si la exposición invita a explorar, el libro propone detenerse, releer y profundizar. en un diálogo con el tiempo, los valores y la obra de uno de los grandes creadores del siglo XX.

Además de en formato virtual, Eduardo Chillida. El elogio del infinito ya está disponible en formato físico en la página web y la librería del museo Chillida Leku.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos