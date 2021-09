El Esquema Nacional de Seguridad a debate

El Capítulo Español de Cloud Security Alliance, iniciativa de ISMS Forum, organiza su XI Spanish Cloud Security Alliance Summit el próximo jueves 30 de septiembre de 09.30h a 14.00h en modalidad híbrida.

En esta undécima edición, Pablo López, Jefe del Área Normativa y Servicios de Ciberseguridad en el Centro Criptológico Nacional, y Miguel Ángel Amutio, Head of the Division for cybersecurity Planning and Coordination en la Secretaría General de la Administración Digital, hablarán sobre el nuevo Esquema Nacional de Seguridad.

Asimismo, este año participará Andrés Peral, Director de Seguridad en Sistemas de Información en Mapfre, en el Track 2: Cloud Security Trends & Policies, que intervendrá con una ponencia sobre la estrategia de seguridad en la Nube. También tendrá lugar, de la mano de ISMS Forum junto a la Cloud Security Alliance España, la presentación del IX Estudio del Estado de la Seguridad en la Nube, un documento que busca

investigar y conocer el Estado del Arte de la adopción de la Computación en la Nube, así como el papel que juega la seguridad en la adopción de estos servicios. Todo ello, desde el punto de vista de los Usuarios de Servicios en la Nube.

Por otro lado, Diana Molero y Jorge Laredo, ambos miembros del CSA-ES, presentarán la cuarta

versión de la matriz de controles de seguridad Cloud Control Matrix (CCM v4), el esquema de

controles de ciberseguridad que se alinea con las mejores prácticas de CSA y es considerado el

estándar de facto para la seguridad y privacidad en la Nube.

