El Foro de Gerencias Legales Monterrey 2026 sitúa a la función jurídica como motor de competitividad empresarial

El encuentro congregó a general counsel, directores jurídicos, árbitros, expertos en compliance y socios de firmas internacionales para debatir los retos estratégicos del negocio en un contexto de nearshoring, hiperregulación e inteligencia artificial

El Foro de Gerencias Legales Monterrey 2026, organizado por Gericó Associates y celebrado el pasado jueves en el Tecnológico de Monterrey, reunió a algunos de los principales responsables jurídicos empresariales del país y la región, consolidándose como un espacio de referencia para el análisis del papel estratégico de las áreas legales en la economía actual.

A lo largo de la jornada se abordaron temas clave como la relocalización industrial, la transformación digital del área jurídica, el compliance y ESG, el arbitraje internacional y la gobernanza corporativa, con la participación de directivos de empresas multinacionales, despachos líderes y representantes institucionales.

Uno de los consensos centrales del foro fue la evolución del rol jurídico corporativo: de función reactiva a socio estratégico del negocio.

Guillermo González Frankenberger, socio de Hogan Lovells, destacó el valor del encuentro para comprender las necesidades reales de las empresas: “El Foro ha sido muy útil y me ha abierto los ojos como asesor externo de las empresas, porque me ha permitido ver la necesidad que tienen las empresas de tener abogados que conozcan sus operaciones en particular. Es decir, cuáles son las necesidades de la industria de cada uno de nuestros clientes, porque la problemática que tiene cada uno de ellos es distinta. También me ha permitido saludar a amigos y colegas con quienes he intercambiado opiniones y, finalmente, actualizarme en distintos aspectos como inteligencia artificial y cumplimiento regulatorio, dado que es muy dinámico cómo se están moviendo estos dos aspectos hoy por hoy, es importante estar constantemente en estos foros”.

En la misma línea, Rodrigo Flores, Head of Legal, IP and Compliance de Covestro en México, subrayó la necesidad de nuevos modelos de gestión: “No podemos seguir operando bajo modelos tradicionales en un entorno de hiperregulación y presupuestos estancados. El liderazgo legal es la ingeniería de la certeza en entornos de alta incertidumbre”.

Oswaldo Arriaga, asesor legal para Latinoamérica en H&M, enfatizó la urgencia de adaptación ante los cambios estructurales de la región: “Necesitamos abrir conversaciones que nos permitan construir áreas más estratégicas, más influyentes y mucho más conectadas con el futuro del negocio”.

La digitalización del área legal fue uno de los ejes más discutidos. Víctor Céspedes, consultor de legaltech e IA en Bigle, destacó el carácter regional del intercambio: “Este evento ofrece la oportunidad de conocer a muchos gerentes legales y socios de grandes firmas de México y Latinoamérica, así como aprendizajes a nivel de IA, legal operations, arbitraje y otros aspectos de gran interés, así como de conocer cómo piensan los abogados y general counsel de la región”.

Carlos Valenciano, vicepresidente Legal para LATAM Norte y el Caribe, subrayó la transformación profunda de la función jurídica: “El rol legal está evolucionando de ser un gestor de riesgos a anticipar escenarios y acompañar la toma de decisiones estratégicas. Legal Operations y la inteligencia artificial están transformando los procesos mediante automatización inteligente, análisis predictivo y mejoras en tiempos de respuesta, pero su adopción exige marcos sólidos de gobernanza, privacidad y ética. Además, alinear el área legal con producto, negocio y cumplimiento es clave para habilitar iniciativas como el nearshoring y la expansión regional”.

Rebeca Morán, gerente en CEMEX, compartió experiencias concretas de innovación interna: “Es mi primera vez participando y me interesaba compartir lo que hemos hecho en términos de innovación: implementación de sistemas de gestión de contratos, uso de inteligencia artificial en plataformas de ‘circuito cerrado’”.

Otro bloque central fue el arbitraje internacional, visto como herramienta clave para la competitividad empresarial.

Carlos Brehm, socio de Santamarina + Steta, sintetizó los principales aprendizajes: “Los tres puntos principales que me llevo son, en primer lugar, poder participar con profesionales de tan alto nivel y tan conocedores de la materia. En segundo lugar, que hoy en día en el arbitraje no estamos únicamente centrados en las reglas, sino que ya estamos pensando más allá en cuestiones de interés para las partes del arbitraje, como la tecnología y la implicación de la ciberseguridad. Por último, que también los abogados somos conscientes de los costos y complejidad que algunos asuntos pueden llegar a tener y por qué las empresas deben considerar el arbitraje como una opción y poder acudir a este medio de resolución de controversias”.

Camilo Vázquez, presidente del Comité de Arbitraje de la ICC Nuevo León, destacó la importancia de la eficiencia procesal: “Las empresas requieren arbitrajes con control de tiempos y costos, que sean no solo técnicamente sofisticados, sino operativamente eficientes. La eficiencia del arbitraje no comienza con la solicitud, sino en la cláusula arbitral”.

Desde el ámbito público, Javier Navarro Velasco, secretario general de Gobierno del Estado de Nuevo León, subrayó el impacto económico de los mecanismos alternativos: “El uso del arbitraje comercial y la mediación aporta beneficios directos a la comunidad empresarial nacional y extranjera, al promover una cultura preventiva del conflicto. Cuando el sector público comprende la lógica empresarial y las gerencias legales entienden la arquitectura institucional, la fricción disminuye, lo que se traduce en mayor competitividad regional”.

Marc Gericó, socio director global de Gericó Associates, concluyó que “La inteligencia individual no cambia estructuras. Lo que cambia estructuras es el pensamiento colectivo entre quienes toman decisiones. El Foro Gerencias Legales eleva la conversación jurídica en Iberoamérica y convierte al General Counsel en un verdadero arquitecto estratégico dentro de la empresa”.

El Foro de Gerencias Legales Monterrey 2026 confirmó el creciente protagonismo de las direcciones jurídicas como habilitadoras del negocio, especialmente en un entorno marcado por la incertidumbre regulatoria, tecnológica y geopolítica.

La participación de empresas industriales, tecnológicas, de consumo y energía, junto con despachos globales y organismos especializados, evidenció el papel de Monterrey como hub jurídico-empresarial en América Latina.

