El Pabellón de España, un año más, protagonista de MWC Barcelona 2022

Este año incorpora novedades diseñadas con el objetivo de hacer del Pabellón de España el marco ideal para fomentar las oportunidades de negocio, el conocimiento y las conexiones de valor.

Un año más, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de Red.es, entidad pública dependiente de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, se encarga de la organización del pabellón de España en MWC Barcelona, que se celebra del 28 de febrero al 3 de marzo de 2022. El espacio reservado por Red.es servirá de escaparate a 35 empresas nacionales, que participan en la presente edición de este evento de referencia tecnológica internacional.

El espacio, especialmente diseñado para que los flujos de circulación favorezcan la seguridad y el distanciamiento social, cuenta con una superficie de 803 metros cuadrados ubicados en el Hall 4, y estará dividido en dos módulos, uno principal (4B100) y otro anexo (4C100). Está construido en doble planta, quedando reservada la primera para uso institucional, y la planta baja para albergar la zona de expositores, áreas de networking y presentaciones.

El Pabellón está desarrollado a partir de un concepto arquitectónico abierto y fluido que tiene como eje central la sostenibilidad. De este modo los materiales guardan absoluto respeto por el Medio Ambiente, utilizando materias primas de bajo impacto medioambiental y en gran medida reciclables. Del mismo modo, el Pabellón busca optimizar la eficiencia energética a través de materiales de bajo consumo.

El contenido que se desarrolla en el Pabellón es su mayor valor. Contará con ponencias institucionales, paneles y mesas redondas de casos de éxito de las coexpositoras, así como valiosas sesiones de networking entre delegaciones internacionales.

Un año más dicho espacio institucional cuenta con la Agencia EFE como medio de comunicación colaborador. De esta manera, se conseguirá maximizar tanto la repercusión como la visibilidad de todas las actividades y empresas que participen en las diferentes actividades

El Pabellón de España tendrá una zona de presentaciones abierta e híbrida en la que cualquier visitante, virtual o presencial, podrá conectar y conocer en tiempo real todo lo que está sucediendo.

Más de 40 horas de paneles y actividades del sector digital

La programación de actividades este año incluye presentaciones de todas las empresas co expositoras, que tendrán la oportunidad de dar a conocer sus proyectos más innovadores.

Así, el lunes 28 de febrero presentarán, entre otras, Wise Security ("Definitive ID: La identidad digital autosoberana en Blockchain), 360 Mobile ("La evolución de la figura del mayorista a los servicios"), Telecoming ("Los clubs de fútbol apuestan por el mercado móvil), DXM ("Used mobile phones: a growing and sustainable market"), OtroNivelStudio ("Del Metaverso a la Meta-imagen de marca"), Éxxita ("European Green Tech Passport”, garantía de sostenibilidad en tu dispositivo"), CoComm ("Mobile, flexible and scalable connectivity"), SlashMobility ("Driving your own business to the transformation"), y AE Innova ("Towards the digital transformation of the Industry 4.0 with the least environmental impact using NB-IOT/LTE and batteryless IoT devices").

El martes 1 de marzo será el turno de Tecalis ("El futuro de la Experiencia del Cliente y el Onboarding Digital"), PhotonicSens ("Up close and personal with your digital self"), eCapture3D ("Generación de modelos 3D para la recreación de escenas criminalísticas y accidentes de tráfico mediante smartphone en la plataforma eyesCloud3d"), Galgus ("Monetizing WiFi networks"), Internalia ("Benefits of Mobile Digital Transformation in the SME companies"), Payxpert ("New technologies in payment terminals"), Paynopain ("Retos y soluciones para Marketplaces y plataformas de economía colaborativa"), Insumara ("The Digital Insurtech specialist in Consumer Electronics protection), Agile Content ("Case Studty Agile TV") y La Frontera Creativa ("Los eventos virtuales han llegado para quedarse").

El miércoles 2 de marzo expondrán sus novedades Víntegris ("Vídeo identificación remota cualificada para eliminar la suplantación de identidad"), i3i ("SMART TOWERS: Supervisión y control remoto de señales en Torres y Centros de Telecomunicaciones"), y Summa Networks ("Transition to 5G for Service Providers: A long and winding road").

El jueves día 3 de marzo está prevista la ponencia Npaw ("The importance of analytics in video streaming"), entre otras.

Durante todo el evento tendrán lugar, además, paneles de casos de éxito, en los que empresas invitadas y co expositoras debatirán sobre los siguientes temas: "Universo online e identidad digital: límites de la tecnología", "Ciberseguridad en las empresas: el valor de los datos y su protección", "La llegada del metaverso y cómo afectará a nuestra percepción de la realidad", "Aplicaciones basadas en IA y cómo ayudan a las empresas", "Desafíos de las Smart Cities", "Industria conectada 4.0", "El ecosistema Fintech ante los nuevos retos, "Transformación digital: soluciones que demandan las empresas", "Tendencias en tecnología móvil, 5G y economía circular".

Como representantes institucionales, podremos contar con ponencias de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA), INECO, ICO, INCIBE, Red.es, etc.

Se celebrarán eventos privados de networking entre la delegación de empresas españolas y otras delegaciones de países extranjeros como las de Japón, Washington, Bruselas, Francia, etc.

35 empresas nacionales y 17 sectores representados

Las 35 empresas participantes en esta edición representan una gran variedad de subsectores de la industria asociada al sector tecnológico y son un ejemplo del ecosistema digital español: dinámico, moderno y orientado a la innovación y a la internacionalización.

Las empresas co expositoras del Pabellón de España en MWC22 son las siguientes: 360mobile, Aeinnova, Agile Content, Alisys, Cocomm, Datatronics, Ecapturedtech, Esmovil, Éxxita Be Circular, Futura Space, Galgus, I3i, Insurama, Internalia Group, Irepack By Dxm, Kenmei Technologies, La Frontera Vr, Netmetrix, Netrivals, Npaw, Otronivelstudio Pangeanic, Pasiona, Paynopain, Payxpert, Photonicsens, Redborder, Sensing & Control Systems Slashmobility, Summa Networks, Sygris, Tecalis, Telecoming, Víntegris, y Wise Security Global.

Los sectores que se encuentran representados a través de estas empresas, entre otros, son: 5G, Inteligencia Artificial, Realidad Aumentada 3d Big Data, Blockchain, Ciberseguridad, Cloud 3D, Robótica, Fintech, Geolocalización, Internet de las Cosas, Ocio Digital, Salud, Ciudades Inteligentes, Sustainability y Environment Language Technologies, Insurtech.

