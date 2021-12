El Supervisor Europeo de Protección de Datos y los retos futuros de la privacidad en Europa

En la sesión participarán entre otros Carlos A. Saiz en representación del Data Privacy Institute de ISMS Forum, y Marcos Mª Judel, en calidad de presidente de APEP, que comentarán los retos actuales a los que se enfrentan los profesionales de la privacidad.

Con motivo de la visita a España, hoy 3 de diciembre, del Supervisor Europeo de Protección de Datos, Wojciech Wiewiórowski, desde el ámbito asociativo de la APEP e ISMS Forum celebraremos un encuentro único centrado en los retos futuros de la privacidad, dirigido a todos aquellos profesionales de la protección de datos y bajo la colaboración del órgano Supervisor Europeo de Protección de Datos y la Agencia Española de Protección de Datos.

La sesión, que lleva por nombre “Regulatory challenges and opportunities in data protection - An EDPS perspective”, contará con las intervenciones especiales del Supervisor Europeo de Protección de Datos, Wojciech Wiewiórowski, que hablará sobre la perspectiva europea de la protección de datos y la labor de las Autoridades de Control; y de la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España, cuya intervención se centrará en los retos de la protección de datos ante la nueva dimensión de la era digital.

Asimismo, participarán en la sesión, Carlos A. Saiz en representación del Data Privacy Institute de ISMS Forum, y Marcos Mª Judel, en calidad de presidente de APEP, que comentarán los retos actuales a los que se enfrentan los profesionales de la privacidad.

*El encuentro se realizará en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT) de la Universidad Politécnica de Madrid, localizada en la "Ciudad Universitaria" (Avenida Complutense nº 30, Ciudad Universitaria, 28040, Madrid). El horario será de 10h. a 11.30h.

