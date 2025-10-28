El TC acoge la VI Conferencia Mundial de Justicia Constitucional

85 países se reúnen esta semana en Madrid para garantizar y defender los derechos humanos de las generaciones futuras

El Tribunal Constitucional de España es el anfitrión de la VI Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, que se celebra en Madrid bajo el título Los derechos humanos de las generaciones futuras.

El congreso reúne a 85 Tribunales y Cortes de todos los continentes para defender y promover el Estado de Derecho, la democracia y la jurisdicción constitucional con el objetivo de impulsar estrategias sólidas que garanticen un futuro sostenible y justo.

Durante cinco sesiones de trabajo, la Conferencia se centrará en abordar los retos intergeneracionales en materia de la preservación de los recursos naturales, el medio ambiente y el cambio climático, la preservación del patrimonio cultural de la humanidad, el acceso al conocimiento científico y a las nuevas tecnologías y la independencia de los Tribunales Constitucionales.

El presidente del Tribunal Constitucional de España, Cándido Conde-Pumpido Tourón, ha explicado que el objetivo del encuentro internacional es “desarrollar soluciones innovadoras para salvaguardar los derechos y las oportunidades de las generaciones futuras, que estos no resulten sacrificados por los intereses del momento actual”. También ha defendido el papel que la justicia constitucional desempeña y desempeñará en “garantizar la dignidad de las personas, de las que forman hoy la sociedad, pero también de las que vendrán”.

El congreso, que se celebrará en el Pabellón 12 de IFEMA Madrid diseñado especialmente para la ocasión, está coorganizado con la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europea en materia constitucional. La Conferencia Mundial pretende consolidar marcos jurídicos eficaces, ideas y estrategias prácticas, a través del diálogo y la colaboración judicial y el intercambio de experiencias, para el desarrollo sostenible, la preservación cultural, el progreso científico y la independencia judicial.

En las sesiones de trabajo se analizarán, entre otras cuestiones, los retos que plantean los avances tecnológicos, como los riesgos para la privacidad y las libertades personales, la protección frente al uso indebido de los datos personales, las tecnologías de vigilancia intrusiva o la ética de la inteligencia artificial.

Finalmente habrá una sesión dedicada a la independencia de los Tribunales Constitucionales, que moderará el Presidente Conde-Pumpido Tourón. Este tema se incluye en todos los congresos que celebra la Conferencia por su importancia y por las frecuentes amenazas que reciben algunos de sus miembros. Se trata de un pilar de la justicia constitucional que protege a los tribunales y les permite cumplir con sus funciones de árbitros imparciales de la ley y garantes de los derechos de los ciudadanos. Para ello se examinarán las presiones a los que se enfrentan los tribunales constitucionales de todo el mundo, los mecanismos para hacer cumplir las decisiones judiciales y las estrategias para sortear los ataques a su independencia.

El encuentro finalizará el jueves 30 con la Asamblea General de la Conferencia Mundial, donde participan todos los Tribunales y Cortes que son miembros, y con la clausura, que presidirá Su Majestad el Rey de España.

“La celebración de la VI Conferencia en Madrid supone un reconocimiento al Tribunal Constitucional español y confirma su prestigio en el ámbito internacional. Pone en valor el trabajo que se ha hecho durante 45 años en la protección de los derechos humanos, de las garantías constitucionales y en la consolidación del Estado de Derecho en nuestro país”, ha afirmado el Presidente al tiempo que ha subrayado que “es una oportunidad magnífica y un honor mostrar al mundo que España es una democracia avanzada, una sociedad que respeta los derechos fundamentales. Es una alegría y un orgullo.”

La Conferencia Mundial de Justicia Constitucional (WCCJ, por sus siglas en inglés) reúne a 124 Tribunales y Consejos Constitucionales y Tribunales Supremos de África, América, Asia, Australia/Oceanía y Europa. Su principal objetivo es promover la justicia constitucional como elemento clave para la democracia, la promoción de los derechos humanos y el Estado de Derecho.

Su origen se remonta a 1996, a partir de la cooperación informal entre la Comisión de Venecia y algunas asociaciones regionales como la Conferencia de Tribunales Constitucionales Europeos, la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional y la Unión de Tribunales y Consejos Constitucionales Árabes. Esta cooperación informal dio paso a la organización del primer Congreso en 2009, auspiciado por el Tribunal Constitucional de la República de Sudáfrica.

Desde entonces se han celebrado cuatro más, en Río de Janeiro (2011), Seúl (2014), Vilnius (2017) y Bali (2022). En este último, el Presidente Cándido Conde-Pumpido Tourón fue el representante del Tribunal Constitucional de España. El Tribunal español fue elegido como anfitrión por unanimidad en marzo de 2023 en Venecia en la Reunión de la Mesa Ejecutiva de la Conferencia Mundial.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos