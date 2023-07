Estudiantes de Derecho compitieron en la final del Torneo Universitario de Litigación

El Torneo Universitario de Litigación (TUL) es un concurso organizado por Esade Law School y Uría Menéndez dirigido a estudiantes de Derecho de toda España, que compiten por defender un caso de Litigación Civil y Mercantil y un caso en Litigación Penal ante magistrados del Tribunal Supremo. Durante las tres fases de las que consta este torneo, los aspirantes han tenido que confeccionar una demanda o una contestación para la parte civil; y una defensa o de acusación para la parte de penal

En la fase final, los participantes se enfrentaron a una simulación de juicio ante un jurado formado por Luis Seller Roca de Togores, magistrado del Tribunal Supremo y Raimon Tagliavini, socio de Uría Menéndez, en la que tuvieron que demostrar sus habilidades en estrategia de defensa, oratoria, capacidad de improvisación, argumentación de forma persuasiva y uso del lenguaje. Jorge Castiñeira, Director del Grado en Derecho y Doble Grado BBA y Derecho de Esade Law School fue el encargado de dar la bienvenida a los participantes y David Velázquez, director del Máster Universitario de Acceso a la Abogacía de Esade Law School hizo entrega de los galardones a los ganadores del torneo.

El primer premio recayó en Joel Villanueva, Graduado en Derecho por la Universidad de Barcelona y actualmente estudiante del Master de Acceso a la Abogacía y del Master in International Business Law de Esade Law School. El segundo puesto fue para Adrián Coca, estudiante del Doble Grado en Dirección de Empresas y Derecho de Esade Law School. Ambos actuaron como parte actora en un caso que consistió en una reclamación de una indemnización económica contra unos administradores de una sociedad por deslealtad.

En palabras del estudiante Joel Villanueva: "Me ha resultado una oportunidad muy buena para formarme porque antes incluso de ser abogado puedes ponerte en la piel de un letrado y hacer tu verdadero juicio con jueces de verdad. A parte de trabajar las habilidades en oratoria, que es el anclaje principal en el que consiste el torneo de litigación universitario, te ayuda a escoger tu área de especialización. En este sentido, puedes confirmar si te gusta realmente litigar o no y obtener una experiencia muy positiva”. Para Adrián Coca “ha sido una preparación excelente para la salida al ámbito laboral en el mundo real. Este tipo de torneos contribuyen a fortalecer la formación académica, ya que te prepara para cuando seas abogado. He podido aplicar mis conocimientos a un marco práctico y real, enfrentándome a otra parte y también siendo juzgado por magistrados, algo que ha sido totalmente satisfactorio para mi preparación académica y profesional”.

Se trataba de un caso civil en el que una empresa costarricense presenta una demanda para reclamar una indemnización por pérdida de clientes, falta de preaviso y comisiones impagadas debido a la terminación repentina de su contrato de agencia internacional. La empresa demandante era una sociedad cuyo único socio y administrador es una persona física, y la sociedad se ha disuelto, por lo que ha cedido los derechos litigiosos a la persona física según la ley de Costa Rica. Por otro lado, la empresa demandada niega que la cesión cumpla con la normativa legal, argumentando falta de legitimación de la parte demandante. También niega que la terminación del contrato carezca de justificación, ya que alega que el agente incumplió los objetivos de venta y actuó de manera desleal. Además, la empresa demandada rechaza el pago de cualquier indemnización, ya que considera que la ley costarricense aplica a la relación jurídica y que los derechos indemnizatorios habrían prescrito. Si se aplicara la ley española, tampoco se cumplirían los requisitos para el pago de dicha indemnización.

