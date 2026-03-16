Fieldfisher impulsa su área de Corporate M&A con Rafael Durán en Madrid

Rafael ha desarrollado su carrera en firmas como PwC, Ramón y Cajal Abogados y Pinsent Masons

Fieldfisher continúa reforzando su práctica de Corporate M&A en España con la incorporación de Rafael Durán a su oficina de Madrid. Su llegada supone la primera incorporación del despacho en 2026 y se enmarca en la estrategia de crecimiento de la firma en el área mercantil y de operaciones corporativas.

El área de Corporate M&A de Fieldfisher en España, liderada por Rodrigo Martos, socio director de la firma, se ha consolidado como una de las prácticas clave del despacho. El equipo está integrado, entre otros, por Paloma Mato, socia, y los socios Pablo Vinageras y Javier Fuentes de Tienda, este último recientemente promocionado a socio.

Rafael Durán cuenta con una amplia experiencia en el asesoramiento a empresas, fondos de capital riesgo, family offices, vehículos de inversión inmobiliaria (SOCIMIs) y startups en operaciones de M&A. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado su práctica en despachos de primer nivel como PwC, Ramón y Cajal Abogados y Pinsent Masons.

Su práctica abarca todo tipo de operaciones de compraventa de empresas, joint ventures y rondas de inversión, tanto en el ámbito nacional como en operaciones transfronterizas, así como el asesoramiento mercantil recurrente a compañías. Asimismo, ejerce como secretario del consejo de administración de diversas sociedades.

Aunque ha participado en transacciones de múltiples sectores, Rafael cuenta con un foco particular en proyectos vinculados a Real Estate, Infraestructuras, Tecnología y Salud.

A su llegada, Rafael Durán afirma: “Estoy muy ilusionado por incorporarme al proyecto de Fieldfisher en España y contribuir a su crecimiento en esta nueva etapa. La calidad humana y profesional del equipo ha sido un factor decisivo para dar este paso, y estoy convencido de que juntos podremos seguir construyendo una práctica de M&A sólida y de referencia en el sector. Asumo este reto con entusiasmo y con la determinación de aportar valor desde el primer día.”

Por su parte, Rodrigo Martos, socio director de Fieldfisher en España y responsable del área de Corporate M&A, señala: “La incorporación de Rafael supone un paso más en el desarrollo de nuestra práctica de Corporate M&A en España. Su experiencia en operaciones complejas y su conocimiento del mercado aportarán un gran valor a nuestros clientes y al equipo. Estamos convencidos de que su perfil encaja plenamente con el proyecto de crecimiento de Fieldfisher y con nuestra forma de entender la abogacía.”

Por último, Héctor Jausàs, presidente de Fieldfisher en España, señala: “La incorporación de Rafael se enmarca en nuestra estrategia de crecimiento y consolidación de Fieldfisher en España. El área de Corporate M&A es una práctica clave para el desarrollo del despacho y para acompañar a nuestros clientes en sus procesos de expansión, inversión y transformación empresarial”.

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