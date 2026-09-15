Fondos para la formación de trabajadores y trabajadoras

Así mismo, se ha dado el visto bueno para la publicación de cuatro convocatorias del Ministerio para este tipo de actuaciones, dotadas con 126,7 millones de euros y dirigidas a los sectores de la construcción, los oficios, el turismo y a las personas en situación de especial vulnerabilidad.
Los 107,4 millones de euros de los fondos que se distribuyen a las comunidades autónomas están dirigidos a acciones formativas que se realicen en centros públicos, enfocadas a sectores estratégicos de especial relevancia económica y social y asociadas a programas estatales. También se promueve que se destinen las acciones a aquellos sectores prioritarios que determine cada comunidad autónoma en el marco de sus propios planes estratégicos.
Por otra parte, un 30% de esta inversión está dirigida a personas en situación de vulnerabilidad social o económica, en riesgo de pobreza o exclusión, y a las personas migrantes que han participado en el reciente proceso de regularización de 2026.
Convocatorias enfocadas a sectores estratégicos
El Ejecutivo ha validado también la publicación de cuatro convocatorias de gestión directa del Ministerio, dirigidas igualmente a la formación de los trabajadores y trabajadoras. Estas convocatorias, que suman 126,7 millones de euros, están enfocadas a los sectores estratégicos en los que se ha detectado una falta de profesionales o dificultades para el relevo generacional, así como a los colectivos que presentan especiales necesidades de formación.
La primera convocatoria, dotada con 25 millones de euros, está destinada a financiar acciones en el sector de la construcción industrial y sostenible, como instrumento para modernizar el sector, mejorar la eficiencia de los procesos y construir a incrementar y agilizar la oferta de vivienda de calidad, asequible y sostenible.
La segunda, con una asignación de 35 millones de euros, está dirigida a formaciones en oficios y desempeños estratégicos. Incluyen actuaciones en una decena de familias de FP consideradas estratégicas por sus necesidades de cualificación y cobertura de puestos de trabajo, como Edificación y Obra Civil, Instalación y Mantenimiento, Electricidad y Electrónica, Seguridad y Medio Ambiente, entre otras familias.
La tercera, de 20 millones de euros, se centrará en el sector del turismo patrimonial, cultural y sostenible. Parte de la relevancia del turismo patrimonial y rural como instrumento de desarrollo económico y territorial, destacando su contribución al desarrollo local, la fijación de población en el medio rural, la diversificación económica y la puesta en valor del patrimonio natural, cultural y etnográfico.
La cuarta y última convocatoria está dotada con 46,7 millones de euros y tiene por objetivo financiar acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas en situación de especial vulnerabilidad, en particular a las personas migrantes.
Esta última convocatoria forma parte, junto al 30% de los 107,4 millones de euros destinados a personas en situación de vulnerabilidad y a la población migrante, del Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030.
Tanto los fondos repartidos a las comunidades autónomas como las convocatorias de ámbito estatal gestionadas por el Ministerio incluyen formación acreditable y acumulable correspondiente a Grado A (microacreditaciones), Grado B (módulos profesionales) y Grado C (certificados profesionales), a excepción de la convocatoria destinada a personas en situación de vulnerabilidad; esta última financiará enteramente certificados profesionales completos, que incorporarán hasta un 25% de complementos formativas destinados a competencias básicas lingüísticas y digitales o competencias empresariales.