Foro DENAE – UNIVERSIDAD QUEEN MARY: «More Than Just a Game II»

El próximo día 7 de noviembre, jueves, se celebrará un nuevo Foro DENAE, organizado conjuntamente con la Universidad Queen Mary de Londres, con el título «More Than Just a Game II».

En esta edición, se expondrá el pasado, presente y futuro del desarrollo de los videojuegos en España, se discutirán los límites a los derechos exclusivos (de marca, propiedad intelectual, propia imagen, etc) en los videojuegos; se debatirá el licensing y los eSports y David Greenspan, profesor de la Santa Clara University, ex-General Counsel de Bandai NAMCO y de Sony Computer Entertainment, dará consejos prácticos durante una negociación con un publisher.

Será una jornada en formato de mesas redondas e íntegramente en inglés.

Programme:



16:00 – 16:15h: Welcome

Adriana Moscoso del Prado, General Director for Cultural Industries and Cooperation of the Ministry of Culture and Sports

16:15 – 17:00h: The Evolution of Video Game Development in Spain

Chair: Borja Alvarez, Deputy General Director for the Promotion of Cultural Industries and Patronage of the Ministry of Culture and Sports

Javier Arévalo , Developer and entrepreneur – U-Tad

, Developer and entrepreneur – U-Tad Alberto García-Baquero Vega, Developer and entrepreneur – Golden Race

17:00 – 17:45h: Boundaries of Exclusive Rights and Video Games

Chair: Mabel Klimt, President of DENAE



Andy Ramos, Lawyer at Pérez-Llorca

17:45 – 18:15h: Comfort Break

18:15 – 19:15h: Keynote: Legal Tips When Negotiating with a Publisher



David Greenspan, University of Santa Clara – Former legal counsel at Bandai NAMCO and Sony Computer Entertainment

19:15 – 20:00h: Video games, Gamers, eSports and Licensing

Chair: Dr. Gaetano Dimita, Professor at Queen Mary University of London

Blanca de Planchard de Cussac , Lawyer at Écija

, Lawyer at Écija Jorge Schnura Becerro, Vice President Strategy at OverActive Media Corp. – Mad Lions

20:00 – 20:15h: Closing Remarks



Mabel Klimt, President of DENAE

President of DENAE Dr. Gaetano Dimita, UQML

Venue: Auditorio del Ministerio de Cultura y Deportes, sito en la calle San Marcos nº 40, Madrid.

La asistencia al Foro es gratuita, si bien se requiere de inscripción previa indicando nombre, apellidos, nº de DNI, empresa y cargo, en el siguiente correo electrónico: info@denae.es

