Hitchings & González refuerza su área procesal con José Antonio García Maldonado, de Pérez-Llorca

Con anterioridad, formó parte del departamento de Derecho Procesal de Mazars Tax & Legal, participando en una amplia variedad de asuntos civiles y mercantiles. Esta etapa, junto con su paso posterior por Pérez Llorca, le ha permitido consolidar una sólida experiencia en la gestión de litigios complejos y en el asesoramiento estratégico a clientes. Ya ha sido distinguido como abogado “One to Watch” en las ediciones 2025 y 2026 de Best Lawyers en el área de Litigación.
José Antonio ha centrado su práctica en el asesoramiento y la resolución de controversias civiles y mercantiles, con especial experiencia en procedimientos complejos relacionados con daños derivados de infracciones de competencia y responsabilidad contractual. Su trabajo comprende la planificación estratégica de litigios, la redacción de escritos ante todas las instancias y la asistencia a sala en representación de clientes.
A lo largo de su carrera, también ha asesorado en la negociación y ejecución de contratos mercantiles y ha intervenido en procedimientos y consultas de carácter regulatorio para entidades financieras, empresas de distribución y compañías de diversos sectores. Su práctica se completa con la coordinación de equipos multidisciplinares y la gestión de proyectos con firmas y clientes internacionales.
Especializado en litigios relativos al Derecho de defensa de la competencia y al Derecho de la Unión Europea, así como en acciones colectivas de alcance nacional e internacional, Hitchings & González fue fundado en 2025 por Paul Hitchings -abogado pionero en estas materias y doctor en Derecho- y Blas A. González -magistrado en excedencia, especialista en asuntos comerciales del CGPJ español-.