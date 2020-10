Hogan Lovells, segundo despacho más innovador de Europa y dentro del Top10 por quinto año consecutivo

El Financial Times ha reconocido a Hogan Lovells como el segundo despacho más innovador de Europa en el informe "2020 FT Innovative Lawyers Europe", publicado el pasado viernes. Es el quinto año consecutivo que Hogan Lovells ha sido clasificada entre las diez firmas más innovadoras de Europa.

El ranking del prestigioso medio reconoce la modernización y la creatividad en el sector legal y valora las soluciones más disruptivas de las firmas legales para ofrecer servicios a sus clientes.

Entre otras cosas, Hogan Lovells es reconocida por el alto nivel de "innovación en todo el negocio, desde la prestación de servicios legales hasta la construcción de una empresa responsable" y se la cita como "uno de los primeros despachos que han hecho uso de la ciencia de datos para analizar y mejorar las relaciones con los clientes". También se menciona a la firma por lanzar un programa de abogados flexible, probar nuevas formas de trabajar y por los esfuerzos de la firma para llevar el conocimiento colectivo a un sistema central bajo el liderazgo de Katja Ullrich-North, directora global de conocimiento.

Además, la firma también ha sido galardonada como “Equipo innovador del año” (Innovative Team of the Year) y finalista en la categoría “Innovación en estrategia y transformación digital” (Innovation in strategy and digital transformation).

Según Lucas Osorio, socio director de Hogan Lovells Madrid, “para nosotros es un auténtico honor haber sido seleccionados nuevamente como uno de los despachos más innovadores de Europa. Este es otro hito importante en nuestra transición hacia una innovación constante no sólo en nuestra forma de trabajar, sino en cómo pensamos y vamos siempre más allá de lo que nuestros clientes esperan.”

El FT Innovative Lawyers Europe se ha convertido en uno de los rankings legales más importantes de Europa. Durante los últimos quince años, FT ha evaluado la innovación legal en más de 50 países de más de 400 bufetes de abogados y 400 departamentos legales internos.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente, revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduzca su nombre, dirección de correo y descargue el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos