Impulso del arbitraje internacional en español

A través de este documento se persigue promocionar el arbitraje internacional en español, aumentar la coordinación de las partes, consolidar a Madrid como capital del arbitraje iberoamericano en vísperas de la Cumbre Iberoamericana que albergará la capital de España, contribuir a la difusión de los estudios en la materia y apoyar proyectos de formación de juristas iberoamericanos y concursos universitarios de arbitraje en español.

Durante el acto, que fue inaugurado por el propio ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Albares quiso poner de relieve que "se está avanzando firmemente para que el peso económico del español esté en relación directa con el uso de la lengua española en los litigios internacionales".

Durante el evento, también se presentaron los resultados del informe "Uso del idioma español en el arbitraje internacional 2025", que ha sido realizado por el Observatorio Global del Español en cooperación con el CEIA y el Ministerio. De acuerdo con los datos de la CCI (Cámara de Comercio Internacional, con sede en París), en arbitrajes administrados por la CCI durante los últimos diez años, los laudos dictados en español han representado entre un 4,26% y un 8,16% del total de laudos, mientras que en el mismo período la proporción de casos cuya ley aplicable está en español es superior (oscila entre un 12,74% y un 16,37%). Esto se traduce en un gran potencial de crecimiento si las partes hispanohablantes en los arbitrajes se comprometen con el objetivo de aumentar el uso del español.

El español como lengua global

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación viene desde hace tiempo trabajando con otros Gobiernos y con el sector jurídico iberoamericano en poner en marcha diversas iniciativas de promoción del uso del español en organismos y cortes internacionales, tales como el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), la Corte Penal Internacional (CPI), la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado (HCCH) o el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT).

Fruto de ese trabajo, se reconoció en 2024 el español como idioma oficial en el HCCH, y se ha iniciado un proceso multilateral para el reconocimiento de nuestra lengua como idioma oficial en el TIJ con sede en La Haya. En el resto de los organismos se está incrementado el uso del español en su actividad diaria y en la comunicación de estos organismos.

El arbitraje en español tiene una importancia estratégica al animar la actividad económica y la seguridad jurídica en los países iberoamericanos y globalmente. El arbitraje ayuda al fomento de la inversión y el comercio internacional al favorecer el respeto del Estado de derecho y la confianza necesaria para la actividad económica, y ofrece un mecanismo eficaz para la solución de controversias.