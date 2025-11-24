Aplicabilidad de los MASC en procesos judiciales especiales en Derecho Inmobiliario

La regulación de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en el ordenamiento jurídico español ha experimentado una profunda transformación a raíz de la entrada en vigor de la LO 1/2025.

En consecuencia, desde el 3 de abril de 2025, es requisito general y obligatorio en el orden civil y mercantil intentar previamente un MASC antes de acudir a la vía judicial, salvo en los supuestos expresamente excluidos por la ley.

La normativa distingue entre diversas modalidades de MASC, incluyendo la mediación, la conciliación (privada, notarial, registral, judicial), la oferta vinculante confidencial, la opinión de persona experta independiente, el proceso de Derecho colaborativo y cualquier actividad negociadora desarrollada directamente por las partes o entre sus abogados

Para profundizar más sobre este método, Lefebvre Formación organiza el "Curso Problemática práctica sobre MASC en procesos especiales de Derecho Inmobiliario", impartido por el socio director de Fuentes Lojo Abogados, Alejandro Fuentes-Lojo Rius. Una sesión que tendrá lugar el 2 de diciembre de 16h a 18:30h, en la que se abordará la casuística y problemática práctica sobre la aplicabilidad de este nuevo requisito en procesos judiciales especiales en materia de Derecho Inmobiliario y las ventajas e inconvenientes de cada modalidad de MASC y sus efectos en la imposición de costas, así como conocer los primeros criterios jurisprudenciales sobre la materia.

Gracias a este curso, los asistentes conocerán el funcionamiento de los MASC y su correcta implementación con carácter previo al ejercicio de acciones judiciales en el ámbito del Derecho Inmobiliario para garantizar la admisión de la demanda y la condena en costas de la adversa.

Más información sobre el Curso Problemática práctica sobre MASC en procesos especiales de Derecho Inmobiliario

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos