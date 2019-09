Incorporación de Gustavo García Tabarés a Lawyou

El nuevo socio refuerza la estrategia de la firma para cubrir diferentes áreas de especialización y práctica, que permitan atender la creciente demanda de servicios legales que se está experimentando.

Lawyou, despacho que está formado por abogados independientes repartidos por toda la geografía española, ha incorporado como socio a Gustavo García Tabarés en Madrid para impulsar el área de litigios. Con su entrada, el despacho mantiene su apuesta por seguir desarrollando la zona del centro de España en un momento en el que está creciendo la demanda de litigios en diferentes áreas, como Inmobiliario y Penal Económico.

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, Gustavo García Tabarés cuenta con más de veinte años de experiencia en el ejercicio de la abogacía. Abogado con amplia experiencia y vocación litigadora, su especialización en Derecho Penal y Civil le ha proporcionado un sólido perfil práctico. Esta vertiente se complementa con su experiencia como profesor del Máster de Acceso a la Abogacía y en cursos que se imparten desde los Colegios Profesionales, lo que le aporta sin duda un valor añadido en el conocimiento del sector legal. Es miembro de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares.

“La tecnología no es el futuro, ya está aquí, y está transformando el sector de los servicios legales; por ello Lawyou me permite centrarme en el trabajo jurídico y me libera de la propia gestión del despacho”, explica Gustavo García.

Lawyou ofrece una serie de ventajas que permiten a los abogados competir en el nuevo entorno en el que se está transformando el mercado de los servicios legales. Unas facilidades que les permiten seguir siendo independientes y mejorar su posición competitiva.

