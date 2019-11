Informe ‘Digitalización en Salud: La Historia Clínica Digital como motor de transformación en el sistema sanitario’ (Fundación COTEC)

El informe analiza el grado de madurez de la transformación digital del sistema sanitario, tomando como referencia la implementación de la Historia Clínica Digital (HCD) en España

El informe analiza el grado de madurez de la transformación digital del sistema sanitario, tomando como referencia la implementación de la Historia Clínica Digital (HCD) en España. La introducción de la HCD se inició en el año 2006 pero aún hoy la realidad en la práctica clínica refleja que no es interoperable de manera integral. Por esta razón, el análisis pone de manifiesto la necesidad de definir un plan estratégico nacional, que tenga como pilar fundamental esta plataforma. El informe recoge la percepción de más de 200 profesionales sanitarios encuestados que de forma mayoritaria reconocen que, aunque disponen de HCD en su centro, son pocos los que consideran que pueden acceder a los datos de pacientes de otros hospitales de la misma región y aún menos de otras regiones. Otra conclusión es hay profesionales que no emplean esta herramienta porque no conocen su funcionamiento o lo consideran complicado, lo que pone de manifiesto la necesidad de formar a los profesionales sanitarios en este ámbito. Entre otras acciones de mejora, el informe añade la necesidad de incluir mecanismos que garanticen la protección de datos de manera eficiente, establecer una normativa para que la HCD sea de obligado cumplimiento y colaborar con empresas privadas especializadas que impulsen de manera eficiente y correcta la introducción de los elementos para la interoperabilidad de la plataforma.

Digitalizacion Salud

