Informe ‘Top 10 Government Technology Trends for 2019-2020’ (Gartner)

Fecha de publicación: Octubre de 2019

El informe identifica las diez principales tendencias tecnológicas que afectan a las entidades gubernamentales en el periodo 2019-2020 y que tienen potencial para optimizar o transformar los servicios públicos. Se han seleccionado teniendo en cuenta los objetivos más urgentes en materia de política públicas y las necesidades empresariales de las entidades gubernamentales de todo el mundo y encajan en un conjunto más amplio de macrotendencias que exigen la atención de los gestores públicos: inestabilidad social, austeridad, envejecimiento de la población, aumento del populismo y apoyo a los objetivos de sostenibilidad. Las diez tendencias tecnológicas son: seguridad adaptativa; identidad digital ciudadana; participación ciudadana multicanal; agile by design; gestión de productos digital; Anything as a Service (XaaS), servicios compartidos 2.0; fuerza laboral empoderada digitalmente; analíticas por todas partes, e inteligencia aumentada.

Acceder al Informe