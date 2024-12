ISMS Forum cuenta con Roberto Baratta, como nuevo presidente

Este nombramiento representa un paso natural en su compromiso con la organización, de la que lleva formando parte más de 8 años, desempeñando, además, el cargo de Tesorero

Roberto Baratta cuenta con un profundo conocimiento de la historia, objetivos y trabajo de ISMS Forum, lo que, junto a su amplia trayectoria profesional, aporta una sólida base para seguir impulsando la misión y visión de la organización en materia de ciberseguridad, protección de datos, cloud, inteligencia artificial, etc.

Es Ingeniero Informático y cuenta con un Máster en E-Business, Technology, Internet Marketing y Commerce por la Universidad Politécnica de Cataluña. Además, ha completado un curso de Director de Seguridad por la Universidad de Nebrija y el programa Effective Management for Security Professionals en IE Business School. Roberto también posee las siguientes certificaciones; Certificación de Delegado de Protección de Datos (CDPD), Certified Data Privacy Professional (CDPP), Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC) y Certified Information Systems Security Professional (CISSP), que avalan su experiencia y conocimientos en la gestión de riesgos y la seguridad de la información.

A lo largo de su carrera, ha acumulado una extensa experiencia en el ámbito de la protección de datos, ciberseguridad, gobernanza y análisis y gestión de riesgos. Ha ocupado cargos de responsabilidad en organizaciones de primer nivel, destacando por su compromiso con la excelencia y la innovación.

En su nuevo rol como Presidente de ISMS Forum, Roberto Baratta ha expresado: “Es un honor asumir la presidencia de ISMS Forum, una organización con una trayectoria ejemplar. Mi compromiso será mantener el rumbo que nos ha llevado al éxito y, al mismo tiempo, fomentar nuevas iniciativas que aporten valor real a nuestros asociados y al sector en general.”

Asimismo, continuará promoviendo la colaboración entre los profesionales y las empresas del sector.

Desde ISMS Forum, agradecemos a Roberto Baratta su continuo compromiso, y damos la bienvenida a esta nueva etapa bajo su liderazgo.

Además, ISMS Forum se complace en anunciar la incorporación de RSI y Ferrovial a su Junta Directiva. Estas adhesiones representan un importante refuerzo al liderazgo de la asociación, que sigue consolidándose como referente en ciberseguridad, protección de datos y seguridad de la información en España.

Sobre ISMS Forum, con más de 450 empresas asociadas y más de 2.000 profesionales involucrados, es la asociación de referencia en España en materia de ciberseguridad, protección de datos y seguridad de la información, uniendo a instituciones públicas y privadas con el objetivo de fomentar el conocimiento, la innovación y la colaboración en un entorno digital seguro.

