Javier Hernández-Valenciano, nuevo Equity Partner de Clyde & Co

La firma internacional de abogados Clyde & Co ha anunciado el nombramiento de Javier Hernández-Valenciano como Equity Partner.

Hernández-Valenciano, quien hasta ahora era socio local de la oficina de Madrid, pasa a formar parte del grupo de 490 socios internacionales de la firma, una participación en la cuota societaria que supone un reconocimiento a su trayectoria, especialización y aportación al crecimiento estratégico del área de derecho marítimo y comercial internacional.

Javier Hernández-Valenciano está especializado en derecho marítimo y comercio internacional, además de en asuntos relacionados con la ciberseguridad. Ello le lleva a asesorar habitualmente a grandes empresas, entre ellas energéticas globales, traders y aseguradoras nacionales e internacionales. Su práctica incluye proyectos y disputas complejas relacionados con el transporte marítimo, oil & gas, carga de proyecto, offshore, ciberseguridad, puertos y terminales, así como operaciones relacionadas con la transición energética.

Desde su incorporación a Clyde & Co en junio de 2017, su aportación ha sido determinante para consolidar la práctica de Aviation & Marine del despacho, liderada por Enrique Navarro, y reforzar las conexiones internacionales de la firma.

Además de su práctica profesional, Hernández-Valenciano mantiene una sólida vinculación académica como miembro del Clúster de Profesores de Derecho Internacional Privado de la Universidad San Pablo CEU, e imparte docencia en el Máster en Negocio y Derecho Marítimo del Instituto Marítimo Español e ICADE Business School, entre otros.

Tal y como indican Enrique Navarro y Miguel Relaño, socios directores de Clyde & Co en España, esta promoción no solo reconoce la trayectoria y el compromiso de Javier Hernández-Valenciano, sino que también refleja la firme apuesta de Clyde & Co por el fortalecimiento del área de Aviation & Marine, en un momento especialmente complejo y estratégico a nivel global.

"Las tensiones geopolíticas, los entornos regulatorios cada vez más complejos y las disrupciones globales, que afectan especialmente al comercio y a las cadenas de suministro, están dando lugar a nuevas necesidades de asesoramiento jurídico altamente especializado y con visión internacional. En Clyde & Co contamos con una estructura global y un enfoque técnico que nos permite estar donde se nos necesita", ha señalado Hernández-Valenciano tras su nombramiento.

Precisamente, la práctica de marítimo y comercio internacional ha ido ganando peso dentro de la estructura del despacho, no solo por el volumen de los asuntos, sino por su carácter transversal, que conecta con otras hiperespecialidades como el derecho regulatorio, medioambiental, financiero o de seguros. Este enfoque híbrido, que obliga a una exhaustiva combinación del conocimiento técnico-jurídico y una comprensión profunda del sector, ha consolidado el valor estratégico de esta práctica para la firma.

Con esta promoción, Clyde & Co refuerza su apuesta por el desarrollo del talento interno y la especialización de sus equipos, así como por el crecimiento de sus áreas estratégicas en el mercado. Con el nombramiento de Javier, la oficina de Madrid cuenta ahora con cuatro partners internacionales: Enrique Navarro, Miguel Relaño, Isabel Burón y el propio Hernández-Valenciano.

