XVI Foro de la Privacidad de ISMS Forum y Data Privacy Institute (DPI)

El cierre del XVI Foro de la Privacidad estuvo marcado por un emotivo homenaje a Jesús Rubí, una figura emblemática en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) durante los últimos 25 años.

Organizado por ISMS Forum y el Data Privacy Institute (DPI), el evento reunió a cerca de 300 expertos en privacidad en el Teatro Goya Multiespacios de Madrid, creando un ambiente de reflexión en torno a los desafíos actuales en materia de protección de datos.

El homenaje a Rubí, responsable de Relaciones Institucionales de la AEPD, fue uno de los momentos más destacados de la jornada. Carlos Saíz, vicepresidente de ISMS Forum y director del DPI, junto a Daniel García, director gerente de ISMS Forum, entregaron una placa en reconocimiento a su dedicación y contribución al campo de la protección de datos en España. La directora de la AEPD, Mar España, elogió su papel como pilar fundamental en la institución, destacando su compromiso con la aplicación y difusión de la normativa en este ámbito.

En su discurso, Rubí expresó su emoción y agradecimiento por el reconocimiento, y enfatizó la importancia estratégica de los Delegados de Protección de Datos (DPO) en las organizaciones, “la protección de datos acompaña al negocio pero nunca debe ser una barrera y en ese entorno los DPO deben conocer bien su negocio y la normativa que les obliga a cumplir”, aclaró.

El evento se dividió en 2 paneles simultáneos sobre las tendencias y buenas prácticas en privacidad. Expertos de primer nivel abordaron temas como el impacto del Reglamento de Inteligencia Artificial (IA) en las organizaciones y la interacción entre los roles de DPO y CISO. Además, se presentó el Comité Operativo del DPI, integrado por Carlos Saíz, Montse Carrera, Henry Velasquez, Esmeralda Saracíbar, Mónica Rejas y Yolanda González, cuyo objetivo es seguir promoviendo el intercambio de conocimientos y buenas prácticas en este ámbito.

En este Foro se presentó la 5ª edición del Estudio del Observatorio de la Privacidad desarrollado por el Data Privacy Institute. Los resultados se dieron a conocer por Xavier Alberdi, EU Head of Data Protection and DPO Iberia, Cabot Financial, Josep Bardallo, Director de TI & CISO, Grupo Hospitalario Recoletas, Jaime Requejo, DPO, Sanitas, Edison Hernández, DPO, Sofinco, y moderado por Oscar López, DPO e ISO, DKV.

