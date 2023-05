Juan Carlos Fernández, nuevo socio de Abdón Pedrajas Littler

Fernández ha ejercido en los últimos años en Labbormatters y Andersen.

El despacho Abdón Pedrajas Littler, firma de referencia en Derecho del Trabajo, ha incorporado a Juan Carlos Fernández Fernández-Avilés como nuevo socio de la oficina de Madrid del bufete. Se trata de un nuevo fichaje que se enmarca en imparable crecimiento y proyección internacional que el despacho ha experimentado en los últimos años. De este modo, y tras esta incorporación, la firma cuenta ya con un total de quince socios.

Fernández es un experto laboralista con más de 15 años de experiencia profesional, prestando asesoramiento jurídico-laboral a empresas nacionales e internacionales en todos los aspectos relacionados con procesos de reestructuración como despidos colectivos, suspensiones colectivas de contratos de trabajo y/o reducciones de jornada, reorganizaciones laborales en procesos pre y/o concursales, aspectos laborales vinculados a en procesos de compraventas, fusión, escisión o segregación, etc., tanto en su vertiente interna como externa.

Asimismo, cuenta con una amplia experiencia en la práctica forense de todo tipo de materias, tanto individuales como colectivas y procesales. Así, a lo largo de su trayectoria, ha prestado asistencia y representación letrada en procedimientos contenciosos ante los Juzgados y Tribunales de lo Social (en relación con diferentes materias laborales como despidos, reclamaciones por discriminación laboral, stock options, cesión ilegal, conflictos colectivos, etc.), así como asesoramiento integral en materia no contenciosa (contratación, procesos individuales y colectivos de despido, compliance, sucesiones de empresa, Seguridad Social, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, movilidad geográfica, cuestiones salariales, etc.).

También se ha especializado en materia de derechos digitales y teletrabajo, y en el ámbito de contratación y subcontratación de la actividad productiva, asesorando en los aspectos laborales de todo tipo de proyectos de descentralización productiva y de sucesión empresarial. Otras de las áreas que completan su expertise son expatriaciones y desplazamientos internacionales, así como todos los aspectos laborales relacionados con la alta dirección.

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y máster en asesoría jurídico-laboral (Fundación Sagardoy), el nuevo socio de Abdón Pedrajas Littler combina su trabajo como abogado con su faceta docente como profesor asociado en la Diplomatura de Relaciones Laborales y en la Licenciatura de Ciencias del Trabajo en la Universidad Complutense de Madrid.

Con anterioridad a su incorporación a Abdón Pedrajas Littler, Fernández ejerció como asociado principal en la boutique Labormatters Abogados, fundada en octubre de 2021 por un equipo de laboralistas provenientes de Andersen, despacho este último al que se incorporó en 2019. Asimismo, ha sido responsable de RRLL y HR Manager en General Electric Healthcare España (Madrid), y ha trabajado en otras reputadas firmas como Garrigues, Sagardoy o la propia Abdón Pedrajas, donde ya había ejercido como asociado en una primera etapa profesional.

En opinión de Antonio Pedrajas, socio director de Abdón Pedrajas Littler, “Juan Carlos es un abogado altamente cualificado y un reconocido laboralista por lo que su reincorporación a nuestro despacho, tras adquirir aún más experiencia durante estos años, reforzará aún más la alta calidad de los servicios que prestamos a nuestros clientes”.

