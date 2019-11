Juan José González Rivas: “El Memento Recurso de Amparo es una aportación imprescindible para la doctrina y los operadores jurídicos”

Juan José González Rivas califica la obra como “un texto exhaustivo, pormenorizado, útil y práctico” y pone en valor el recurso de amparo como la vía a través de la que los ciudadanos perciben sus derechos “como reales y efectivos”.

El presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, presentaba la obra Memento Recurso de Amparo en un acto celebrado en la sede del Tribunal Constitucional y que contó con la presencia de Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Olivier Campenon, presidente del grupo editorial francés Lefebvre- Sarrut y Juan Pujol, presidente de Lefebvre. Entre los asistentes y personalidades del sector jurídico que acudieron a la cita, destacar la presencia de seis presidentes eméritos y todos los actuales magistrados de Sala del Tribunal Constitucional.

Aportación imprescindible

En el acto de la presentación de la obra Memento Recurso de Amparo el Presidente del Tribunal Constitucional, ponía en valor el recurso de amparo como la vía a través de la que actualmente los ciudadanos perciben hoy sus derechos “reales y efectivos”. González Rivas insistía en la especial protección del recurso de amparo y tras hacer un repaso por la evolución institucional del TC ha remarcado la importancia de la reforma de la Ley Orgánica de 24 de mayo 6/2007 que introduce la trascendencia constitucional del recurso de amparo como criterio esencial a la hora de establecer su admisibilidad.

El recurso de amparo es una de las principales competencias atribuidas por la Constitución al Tribunal Constitucional. Su objeto es la protección frente a las vulneraciones de los derechos y libertades reconocidos en los artículos 14 a 29 y 30.2 de la Constitución originadas por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simples vías de hecho de los poderes públicos del Estado, las Comunidades Autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como de sus funcionarios o agentes.

A este respecto, remarcar que el Presidente ha calificado el Memento Recurso de Amparo de Lefebvre como “una aportación imprescindible” tanto para la doctrina como para los operadores jurídicos ya que se trata de un “texto exhaustivo, pormenorizado, útil y práctico”. Además destacaba su carácter actualizado, y el novedoso análisis de la presentación de recursos por vía electrónica, de uso obligatorio desde 2018.

Lefebvre Sarrut, un grupo comprometido

Durante el acto de presentación, Olivier Campenon, agradecía a las personalidades asistentes -entre los que se encontraban los presidentes del TS, CGPJ, TC y ex presidente del TC-, la gran significación que su representación supone para el buen funcionamiento del sistema jurídico español. “España ha sido un enclave estratégico para nuestro Grupo y actualmente seguimos apreciando y valorando nuestra presencia en una sociedad moderna. Lefebvre Sarrut es un grupo comprometido con la innovación en todas sus dimensiones. Pero no esto no puede ignorar el hecho de que su exitosa presencia en nueve países de la UE se basa en tecnología punta, en metodologías agiles de gestión pero sobre todo en contenidos profundos y exhaustivos, que nos distinguen y nos diferencian de nuestros competidores”, subrayaba.

Campenon también hacía referencia a la visita que Carlos Lesmes realizaba hace dos años a la sede central de Lefebvre en la que el presidente del CGPJ destacaba el papel de Lefebvre en la consolidación y el mantenimiento de la seguridad jurídica del sistema. “En principio la seguridad jurídica también tiene una dimensión de servicio público, además de la función puramente empresarial que constituye nuestra razón de ser como agente económico y operador”, concluía el presidente de Lefebvre – Sarrut.

El Memento Recurso de Amparo ha sido redactado por un equipo de Autores coordinado por el Excmo. Sr. D. Manuel Aragón Reyes, Magistrado Emérito del Tribunal Constitucional y especialista en jurisdicción constitucional. Se trata de una obra realizada por letrados del Tribunal Constitucional y profesores especializados en el recurso de amparo, que en su mayoría también han sido letrados del Tribunal Constitucional y que permite interponer este recurso con todas las garantías.

De izquierda a derecha:

Excmo. Sr. D. Ramón Rodríguez Arribas ex- Presidente del Tribunal Constitucional, Excmo. Sr. D. Álvaro Rodríguez Bereijo ex- Presidente del Tribunal Constitucional, Excmo. Sr. D. Manuel Aragón ex-Magistrado del Tribunal Constitucional, Excmo. Sr. D. Carlos Lesmes, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Excmo. Sr. D. Juan José González Rivas Presidente del Tribunal Constitucional, D. Olivier Campenon, Presidente del grupo Lefebvre- Sarrut, D. Juan Pujol, Presidente de Lefebvre, Excmo. Sr. D. Pascual Sala Sánchez ex- Presidente del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y CGPJ, Excmo. Sr. D. Excmo. Sr. D. Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer ex- Presidente del Tribunal Constitucional.

