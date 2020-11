Kepler-Karst se refuerza con dos nuevas incorporaciones

Tras su reciente lanzamiento, Kepler-Karst continúa avanzando en su plan de crecimiento e incorpora a la firma dos especialistas de renombre del mundo de las reestructuraciones e insolvencias y del derecho mercantil.

Armando Betancor Álamo, especialista en operaciones transfronterizas, y Luis A. Barber Marrero, experto en Derecho Mercantil Societario y Concursal centrado en la construcción, se incorporan como Of Counsels. Con más de 50 años de experiencia acumulada entre ambos, su llegada posiciona a Kepler-Karst como uno de los despachos-boutique referente del derecho de empresa.

Armando Betancor Álamo se incorpora como Of Counsel para reforzar el área de reestructuraciones e insolvencias, y como pieza clave en el área Mercantil, desarrollando su trabajo desde Londres y Madrid. Considerado como uno de los abogados más importantes del sector por el directorio internacional Chambers & Partners, destacan de él su creatividad y visión, siendo capaz de trabajar y desarrollar los casos legales más complejos. En sus más de 20 años de experiencia laboral aplicada al Derecho mercantil, Armando Betancor ha asesorado a más de 150 empresas en proceso concursal, y ha participado en procesos de reestructuración e insolvencia de empresas nacionales y multinacionales. Además, es el administrador concursal de las sociedades Petersen, en la demanda que se está llevando a cabo en Nueva York en contra de la República Argentina e YPF. Por otro lado, Armando es uno de los pioneros de la financiación de litigios en España y en los últimos años ha prestado asesoramiento en importantes casos relacionados con Defensa de la Competencia.

Armando es Licenciado en derecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, máster en derecho de empresa, y máster en derecho de planificación urbana e inmobiliario. Graduado del Lawyers Management Program (LMP) por la London School of Economics y por la IE Law School, y Masterclass en Private Equity por la London Business School. Miembro del International Bar Association, del Turnaround Management Association, del International Association of Restructuring, Insolvency and Bankrupcy Professionals (INSOL), del Club Español de Arbitraje y de la Asociación de Administradores Concursales (ASPAC).

Destaca su clasificación por el directorio Chambers & Partners en 2019 y 2020 en Banda 2 de la categoría de Restructuring/Insolvency: Administration – Spain (Europe) y Banda 2 de la categoría de Litigation Funding: Brokers – UK – wide.

Por su parte, Luis A. Barber Marrero es experto en Derecho Mercantil Societario, Concursal, Procesal y Civil centrado en la construcción, y cuenta con más de 25 años de experiencia como procesalista. Luis se incorpora como Of Counsel a la firma y desempeñará un papel fundamental en las áreas de derecho inmobiliario y concursal procesal, además de en el área de reestructuraciones e insolvencias.

Luis es Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto de Bilbao y Máster en Derecho Tributario y Fiscal. Es ponente habitual en diversos seminarios y congresos de materia mercantil y concursal, ha sido profesor de Derecho, y está colegiado por el Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas. Sus primeros años profesionales los desarrolló como Letrado de banca en el Departamento de Inversiones y Grandes empresas, incorporándose posteriormente a la firma Barber & Asociados, especializada en Derecho Fiscal, Tributario, Financiero, firma en la implantó las especializaciones de Derecho Mercantil, Civil y Administrativo.

“La incorporación de Luis y Armando es un paso clave en nuestra estrategia de crecimiento, y fortalece nuestra firma al poder contar con dos profesionales de tan alto nivel y experiencia”, señala Davinia Sánchez, Socia Presidenta de la firma. “Estos dos profesionales cuentan con una amplia experiencia en las áreas de práctica en las que nos especializamos y estamos seguros de que su incorporación a nuestro equipo será de gran valor para nuestros clientes”, asegura Sánchez.

