La Abogacía debatirá sobre el papel estratégico de Europa en el mundo

El Consejo General de la Abogacía Española celebrará el próximo 8 de mayo la jornada “Europa en el mundo: desafíos estratégicos, diplomacia y Estado de Derecho” para reflexionar sobre el papel de la Unión Europea ante los crecientes retos globales.

En un contexto marcado por el conflicto en Ucrania, la tensión en el Mediterráneo y las amenazas internas a la cohesión democrática europea, el encuentro reunirá a tres figuras con amplia experiencia en diplomacia y acción exterior como Bernardino León, ex secretario de Estado de Asuntos Exteriores y ex representante de la Unión Europea para el Mediterráneo Sur; Cristina Gallach, ex secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, con trayectoria en la OTAN, la ONU y la Comisión Europea; y Juan González-Barba, ex secretario de Estado para la Unión Europea.

El diálogo será moderado por el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González Martín, quien aportará además una perspectiva jurídica sobre el Estado de Derecho como valor esencial de la Unión Europea.

El acto, que será retransmitido por streaming a partir de las 18:30 horas, aspira a profundizar en el debate sobre el papel de Europa como actor global, la diplomacia como herramienta de paz y la necesidad de reforzar la arquitectura jurídica europea para afrontar los desafíos actuales.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos