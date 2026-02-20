La Abogacía granadina lanza el nuevo Servicio MASC para facilitar el uso de la mediación y la conciliación

Esta herramienta permite la designación con carácter privado de mediadores o conciliadores cualificados y sometidos a un proceso estandarizado y con garantías

El Colegio de Abogados de Granada ha puesto en marcha el nuevo Servicio MASC, una plataforma online que potencia el uso de los Medios Adecuados de Solución de Controversias en cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia y adapta el ejercicio profesional al nuevo paradigma de justicia centrado en la solución pacífica de los conflictos.

“La Abogacía granadina pretende liderar este cambio cultural hacia la mediación y la conciliación, garantizando que dichos servicios se presten con calidad, profesionalidad y sujeción a la ética”, explica el decano, Leandro Cabrera. En este sentido, según añaden Alberto Salas, diputado Séptimo y presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías de la Corporación, y Estefanía Roldán, presidenta del Grupo de Mediación del Colegio, -encargados de presentar la herramienta al censo colegial- con el Servicio MASC se busca proporcionar a la ciudadanía y a los profesionales una herramienta confiable para canalizar sus disputas hacia soluciones pactadas, contando con mediadores y conciliadores debidamente cualificados en diferentes materias. Al mismo tiempo, la iniciativa brinda a los colegiados nuevas vías de desarrollo profesional y nichos de mercado en calidad de terceros neutrales, reforzando su formación en habilidades negociadoras y su papel central en la tutela de los intereses de los ciudadanos.

Así, además de una web con información sobre los diferentes Medios Adecuados de Solución de Controversias para su consulta pública, el Servicio MASC consta de unas bolsas de mediadores y conciliadores -a las que pueden adscribirse los colegiados granadinos que cumplan con los requisitos y formación específica exigidos en cada caso- dirigidas a la atención de los casos de resolución alternativa de conflictos a través de un marco institucional y normalizado con rigurosos controles. De este modo, los ciudadanos -mediante sus abogados- o cualquier colegiado de toda España de forma directa pueden acceder a estas listas y solicitar la designación de un mediador o conciliador especializado por el Colegio según la materia susceptible de solución negociada: Familia o Civil y Mercantil, en mediación, y Familia, Responsabilidad Civil y Seguros, Mercantil, Bancario y Consumo, Propiedad Horizontal y Civil general, en conciliación.

Aceptado el caso, el procedimiento de mediación o conciliación incluirá una sesión inicial y acuerdo de sometimiento, así como las sesiones de negociación que sean necesarias, procurando que el proceso no se extienda más de tres meses (salvo asuntos de alta complejidad) y siempre contando con el asesoramiento de los respectivos abogados de las partes. Cabe recordar que los profesionales inscritos en el Servicio MASC del ICAGR deben actuar bajo los principios de imparcialidad, neutralidad, confidencialidad, diligencia y competencia, independencia e igualdad y respeto.

No obstante, el nuevo Servicio MASC incluye también una completa e intuitiva plataforma de gestión de los expedientes a través de la app e-Colegio, donde los colegiados granadinos designados pueden recibir notificaciones, aceptar o rechazar asuntos, tramitar los procesos, utilizar plantillas disponibles, generar documentos y agendar citas con los implicados. Además, al concluir el procedimiento, el mediador/conciliador del Servicio MASC deberá elaborar la documentación de cierre pertinente conforme a la normativa. En caso de acuerdo, éste podrá elevarse a escritura pública o ser homologado judicialmente; de no haberlo, se emitirá una certificación oficial del intento realizado para dar por cumplido el requisito de procedibilidad de la LO 1/2025.

Junto al nuevo Servicio MASC, de carácter privado, en aquellos asuntos en los que al menos una de las partes tiene derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita, será de aplicación lo dispuesto en la correspondiente normativa. Es decir, estos usuarios tendrán acceso a la mediación o conciliación a través de un servicio sufragado por la Junta de Andalucía. En estos casos, la función del Colegio se circunscribe al nombramiento del profesional mediador o conciliador dentro de los Turnos Especializados de AJG creados al efecto.

