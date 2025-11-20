La Abogacía invitada al Observatorio Español contra el Racismo y la Xenofobia

El OBERAXE reúne a actores clave del Estado, entre ellos el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado y distintos ministerios —Justicia, Interior, Educación, Igualdad o Inclusión, entre otros—. Su misión es coordinar políticas públicas dirigidas a prevenir, investigar y sancionar el discurso de odio y los delitos derivados, además de promover la formación de operadores jurídicos y la sensibilización social.
El Observatorio se estructura en cuatro grupos de trabajo: estadísticas y sentencias; formación y sensibilización; discurso de odio genérico; y discurso de odio en el deporte. El próximo 28 de noviembre, el organismo informará al resto de integrantes de la invitación cursada a la Abogacía Española, y su incorporación será sometida a votación en el Pleno previsto para julio de 2026.
En la reunión estuvieron presentes Alicia González y María del Mar Gutiérrez, magistradas del Consejo General del Poder Judicial; Lucía Avilés, vocal del Poder Judicial; Miguel Ángel Aguilar, fiscal especializado en delitos de odio; Borja Vargues, secretario general técnico de la Abogacía, Berta Álvarez, coordinadora de la Fundación Abogacía y DDHH, y Tomás Fernández, director del Observatorio.
La participación de la Abogacía Española en este espacio supondría reforzar la lucha contra el racismo, la xenofobia, la LGBTIfobia y otras formas de intolerancia.