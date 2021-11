La AEC celebra el Día Mundial de la Calidad coincidiendo con la conmemoración del 60º aniversario de su fundación

Bajo el lema “Calidad para 60 años más” la asociación reúne a los principales líderes del sector en un encuentro que contará con la conferencia inspiracional de Antonio Garrigues Walker.

La Asociación Española para la Calidad (AEC) celebra el próximo 11 de noviembre y en formato digital el Día Mundial de la Calidad, una cita ineludible que, desde el salón de Actos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y bajo el título “Calidad para 60 años más”, abordará junto a los principales líderes de la Calidad en España, el pasado, presente y futuro de esta disciplina.

Con Sus Majestades los Reyes como presidentes de honor, el Día Mundial de la Calidad será inaugurado por el presidente de la Asociación Española para la Calidad, Miguel Udaondo; y el secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Raül Blanco. A continuación, tendrá lugar la entrega del Premio AEC al Liderazgo Directivo 2021, un galardón con el que la AEC reconoce el compromiso personal y profesional a una trayectoria que sirve de inspiración a nuevas generaciones y posiciona a España como referente de excelencia y calidad.

La convocatoria arrancará con la ponencia “60 años de Calidad. La Calidad una historia de éxito” de la mano de dos reconocidos socios de la Asociación Española para la Calidad, José Rial, Socio de Honor; y Ricardo Castella, presidente del Comité Asesor y Socio Distinguido de la AEC. Una intervención que dará paso a la celebración de tres mesas de debate en las que se abordará el futuro de la Calidad. La primera, “El nuevo futuro: Tecnología y Digitalización” debatirá acerca del tsunami tecnológico de la mano de Pedro Fuster González, subdirector General de Inspección, Regulación y Estrategia Industrial de Defensa en el Ministerio de Defensa; y María Jesús Almazor Marsal, consejera delegada Cyber & Cloud de Telefónica Tech. A continuación, la segunda mesa analizará la sostenibilidad como el nuevo paradigma de oportunidades bajo el lema “El nuevo futuro: Sostenibilidad”, en la que participarán José Miguel Tudela, director de Organización y Sostenibilidad de ENAGAS, y presidente de la Comunidad AEC de Responsabilidad Social Empresarial; David García Núnez, director de Comunicación área de construcción del Grupo FCC; y Beatriz Arribas, Project Manager Sostenibilidad de COCA-COLA Europacific Partners Iberia. Por último, la tercera mesa “El nuevo futuro: Las Personas” analizará los valores y competencias necesarias en calidad junto a Miquel Jorda, director general de Eurofirms People First; e Isabel Sánchez Serrano, consejera delegada de Disfrimur.

La cita continuará con la entrega de galardones y reconocimientos. En primer lugar y en colaboración con la European Organization for Quality (EOQ) se otorgará el Premio AEC Líder en Calidad, un galardón que reconoce la labor de aquellos responsables de organizaciones que han situado a la calidad en el centro de sus instituciones, liderando su posicionamiento en España y cuyo ganador representa a España en el European Quality Leader of the Year. Acto seguido se homenajeará al Socio Distinguido 2021, y se realizará la entrega simbólica de un Certificado de Reconocimiento a los tres socios más antiguos de la AEC: Ivecco, Airbus y Exide. Un documento que se hará extensivo a los más de 1.300 socios de la institución, y que estará disponible para su descarga online.

Por último, el director general de la Asociación Española para la Calidad, Avelino Brito, dictará la ponencia “La Asociación y el nuevo futuro” una intervención magistral que servirá de colofón para la conferencia inspiracional a cargo de Antonio Garrigues Walker, jurista de referencia nacional e internacional y presidente de Honor del despacho Garrigues. Concluirá la ceremonia, Miguel Udaondo, presidente de la AEC, que cerrará el encuentro con unas emotivas palabras en su último acto público como presidente de la entidad.

