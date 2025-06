INTELIGENCIA ARTIFICIAL El 44% de los departamentos legales ya utiliza inteligencia artificial generativa, según un estudio Noticia 25-06-2025 Europa Press

El 44% de los departamentos legales ya utiliza inteligencia artificial (IA) generativa, frente al 28% que la utilizaba en 2024 y al 20% en 2023, según se desprende de la segunda parte del informe anual 'The General Counsel Report 2025: The Data Guardian in Chief', elaborado por FTI Consulting y Relativity.