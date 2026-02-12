La AIReF incorpora los datos de cierre de 2025 a su Observatorio del PRTR

El número de adjudicatarios o beneficiarios únicos asciende a 1,3 millones, puesto que un mismo beneficiario puede percibir más de una subvención o licitación

El Observatorio del PRTR de la AIReF es una herramienta interactiva de visualización de datos que permite seguir la ejecución del PRTR a través de la explotación de la información pública disponible en las bases de datos de licitaciones y subvenciones de las Administraciones Públicas.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha actualizado su observatorio del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) incorporando los datos correspondientes a 2025, ejercicio en el que se han producido formalizaciones y concesiones por valor de casi 15.000 millones de euros.

1,3 millones de euros

Con los datos 2025, se han formalizado contratos y concedido subvenciones por valor de 59.000 millones de euros en 1,5 millones de operaciones. El número de adjudicatarios o beneficiarios únicos asciende a 1,3 millones, puesto que un mismo beneficiario puede percibir más de una subvención o licitación.

En 2025 se observan avances en prácticamente todos los componentes, destacando el componente 09, Hidrógeno Renovable. En este ámbito, las concesiones formalizadas durante el año superan los 2.000 millones de euros, elevando el grado de ejecución hasta el 85%, frente al 19% existente a comienzos del ejercicio. El observatorio de la AIReF permite detectar que estas actuaciones han canalizado recursos hacia 75 empresas, orientados a líneas de ensayo, pruebas de concepto y proyectos vinculados a la producción y el consumo de hidrógeno.

En términos de subsectores, el mayor dinamismo en 2025 se concentra en las Corporaciones Locales y en el Sector Público Institucional, con un papel destacado del Instituto para el Ahorro y la Diversificación de la Energía (IDEA) en las inversiones relacionadas con el hidrógeno. Por el contrario, los ritmos de formalización y concesión de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas alcanzaron su mayor volumen en 2023 y han mostrado desde entonces una reducción progresiva de los niveles de contratación.

El observatorio del PRTR de la AIReF ofrece un elevado nivel de granularidad, con información detallada del destino de los fondos PRTR por subsectores, componentes y líneas de inversión. Permite ver el detalle de las cifras formalizadas y concedidas sobre la dotación de cada componente y el detalle por líneas de inversión, con rankings sobre los elementos del PRTR que están captando la mayor parte de los fondos. Todos los microdatos que permiten realizar las diferentes agregaciones, gráficos y tablas de la herramienta se han puesto a disposición del público para su descarga en formato tratable.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos