La AP de Barcelona condena en costas a una financiera tras declarar usurarios microcréditos con TAE superiores al 1.500 %

La sentencia, obtenida por Abogados Legalsha, rechaza que existan “dudas de derecho” cuando los intereses son manifiestamente desproporcionados

La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 4ª) ha dictado sentencia por la que confirma la nulidad por usura de dos contratos de micropréstamo con TAEs del 1.563,28 % y 1.383,38 %, y establece además que no cabe apreciar “dudas de derecho” para evitar la condena en costas a la entidad financiera.

La resolución ha sido obtenida por Abogados Legalsha, despacho especializado en derecho bancario, que ejercía la defensa del consumidor en el procedimiento.

El pronunciamiento resulta especialmente relevante porque el recurso de apelación no versaba sobre la nulidad de los contratos -ya estimada en primera instancia-, sino exclusivamente sobre la decisión del juzgado de no imponer las costas procesales al considerar que existían dudas jurídicas. La Audiencia Provincial corrige así este criterio y afirma que, cuando los tipos de interés son extraordinariamente elevados y claramente superiores al interés normal del dinero, no puede sostenerse razonablemente que exista incertidumbre jurídica que justifique la excepción al principio general de que quien pierde paga las costas (artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

La Sala subraya, además, que la inexistencia de un pronunciamiento específico del Tribunal Supremo sobre microcréditos no convierte automáticamente el asunto en jurídicamente dudoso, especialmente cuando existe doctrina consolidada sobre el concepto de interés notablemente superior al normal del dinero. Asimismo, precisa que la existencia de resoluciones aisladas en sentido contrario no basta para desactivar la regla general de imposición de costas.

La relevancia del fallo se ve reforzada por el hecho de que procede de la Audiencia Provincial de Barcelona, uno de los órganos judiciales con mayor volumen de litigiosidad en materia de microcréditos y productos financieros de consumo. Que este criterio quede fijado en una plaza con alta carga de procedimientos de este tipo tiene un impacto práctico directo en la estrategia procesal de las entidades financieras.

“Esta resolución refuerza la seguridad jurídica y consolida un criterio que protege de forma efectiva al consumidor frente a prácticas claramente desproporcionadas. Además, envía un mensaje inequívoco al mercado: cuando el desequilibrio es evidente, la litigación no puede convertirse en una estrategia para dilatar responsabilidades”, ha señalado Rebin Shamamy, CEO de Abogados Legalsha.

Desde una perspectiva práctica, el fallo incrementa el riesgo económico para las entidades que mantengan una estrategia de oposición sistemática en este tipo de procedimientos, al confirmar que la nulidad por usura puede ir acompañada de la correspondiente condena en costas.

“Esta resolución no solo supone una victoria para nuestro cliente, sino también la consolidación de una línea jurídica que desde Legalsha hemos defendido con firmeza: cuando el carácter usurario es evidente, no puede haber espacio para excusas procesales. La condena en costas demuestra que una defensa técnica rigurosa y estratégica tiene efectos reales”, ha añadido Shamamy.

La Audiencia Provincial corrige así este criterio y afirma que, cuando los tipos de interés son extraordinariamente elevados y claramente superiores al interés normal del dinero, no puede sostenerse razonablemente que exista incertidumbre jurídica que justifique la excepción al principio general de que quien pierde paga las costas.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos