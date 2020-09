La ciberseguridad, un elemento clave frente al cambio

Debido a la situación actual de pandemia, muchas empresas han sufrido ataques a sus sistemas. El cibercrimen está más activo que nunca y trata de aprovecharse de cualquier vulnerabilidad a la vista. Por este motivo, la ciberseguridad se ha convertido en un elemento clave para cualquier empresa.

La situación actual no deja lugar a dudas: tenemos que adaptarnos a los cambios e ir de la mano de la ciberseguridad para protegernos. Los ciberatacantes están aprovechando esta situación de vulnerabilidad social para sacar provecho de aquellas empresas que no están lo suficientemente preparadas o concienciadas en materia de ciberseguridad. Por este motivo, en los últimos meses se han vivido diversos ataques, muchos de ellos de tipo ransomware Bitpaymer/iEncrypt, que actúan sobre la debilidad de los componentes de ofimática de los ordenadores, cifrando todos los archivos y los de las unidades de red a las que estén conectados, así como infectando al resto de sistemas de Windows que haya en esa misma red, para luego pedir un rescate.

Este es solo un ejemplo del incansable trabajo de los ciberdelincuentes, que ponen a prueba a usuarios y expertos en seguridad. Por este motivo, se celebra el IX Foro de la Ciberseguridad, donde máximos expertos se reúnen cada año con el objetivo de informar y prevenir. Este año, una de nuestras ponentes destacadas será Mar López, Jefa de Ciberseguridad (Departamento de Seguridad Nacional). entró a formar parte de la Oficina de Asuntos Estratégicos del Departamento de Seguridad Nacional en 2012, y en abril de 2013 es nombrada Jefa de Seguridad, para posteriormente ocupar el puesto de Jefa de la Oficina de Seguridad y Tecnologías de la Información del DSN. En la actualidad es la Jefa de la Oficina de Ciberseguridad y se encarga de desarrollar y dirigir los proyectos e iniciativas de su área de competencia, participando en el desarrollo estratégico de la Ciberseguridad a nivel nacional. En su ponencia, Mar presentará el Foro Nacional de Ciberseguridad.

Otro de nuestros ponentes destacados será Jakub Boratyński, Head of Unit for Cybersecurity and Digital Privacy (DG CNECT), que ha participado en el proceso de negociación del Cybersecurity Act, la implementación de la Directiva NIS, la elaboración de las recomendaciones de la Comisión Europea sobre la seguridad de las redes 5G, además de colaborar estrechamente con ENISA. Previamente, se desempeñó como Jefe de la Unidad “Crimen Organizado y Relaciones con el OEDT” en la Comisión Europea, con la responsabilidad de luchar contra el cibercrimen y la corrupción, y de confiscar los activos criminales. Durante su intervención Jakub hablará sobre la Revisión de la Directiva NIS.

También contaremos con la presencia de Carles Solé, CISO (Banco Santander España). Carles lidera el equipo de expertos en seguridad responsable de la Ciberseguridad, el Riesgo Tecnológico y el Riesgo Operacional. Él será el protagonista de una ponencia titulada "Al río revuelto, ganancia de estafadores", en la que abordará los retos del CISO en la nueva Estrategia Digital.

Asimismo, contaremos con la presencia de John Kindervag, Field CTO (Palo Alto Networks). John es considerado uno de los principales expertos en seguridad cibernética del mundo. Es más conocido por crear el revolucionario modelo de Zero Trust, del que nos hablará en su ponencia.

Como recordatorio, el IX Foro de la Ciberseguridad se realizará de forma online, por lo que cada usuario recibirá toda la información para acceder al evento a través de su e-mail.

