La Europa digital y el homenaje a Antonio Castán en el VI Congreso DENAE

El Congreso, con el título “Hacia una Europa digital: Retos y Desafíos”, abordó los retos a los que nos enfrentamos los europeos en cuestiones como la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la nueva regulación de los servicios digitales

El pasado 14 de junio se celebró en la sede de la Comisión Europea, Representación en España el VI Congreso DENAE, que en esta ocasión tuvo como temática “Hacia una Europa digital: Retos y Desafíos”.

La apertura del Congreso corrió de la mano de Dña. Irina Vasiliu, analista político de la Comisión Europea, Representación en España. En su intervención, trasladó a los asistentes la situación actual del marco normativo referido a la Agenda de la UE Digital y las prioridades de España en el ejercicio de la Presidencia del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023. A continuación, el presidente de DENAE, D. Miguel Ángel Mata, desgranó la planificación del Congreso e hizo hincapié en los retos a los que se enfrentan los europeos en materias relacionadas con los servicios digitales, la ciberseguridad y la inteligencia artificial.

Data ACT

La primera mesa del Congreso trató la Ley Europea de Datos (Data Act). D. Raúl Rubio, socio de Pérez Llorca, puso de manifiesto la interrelación de esta normativa con el resto de leyes que conforman la Estrategia Digital Europea y el papel que juega esta norma en el objetivo de estimular la competencia en el mercado de datos, sin obviar la previsible dificultad práctica para llevarlo a cabo atendiendo a la redacción del texto definitivo.

La Ley de Datos propiciará el nacimiento de nuevos modelos de negocio para que los usuarios de dispositivos conectados puedan acceder y dar acceso a los datos generados por los mismos no solamente a los fabricantes sino también a terceros, como servicios de posventa. El ponente planteó las dudas que pueden llegar a surgir sobre los incentivos reales que encontrarán los fabricantes a la hora de seguir invirtiendo en sistemas que garanticen la calidad de sus bases de datos si van a tener que compartirlos con terceros o qué limitaciones se podrán imponer en cuanto a los datos a compartir. Además, destacó la interrelación entre empresas del sector público para acceder a datos de empresas del sector privado, especialmente en situaciones de emergencia.

Desgranando las obligaciones en materia de ciberseguridad

A continuación, el Magistrado de la Audiencia Nacional D. Joaquin Delgado analizó la directiva NIS2 2022/2555 relativa a medidas de ciberseguridad. El Magistrado introdujo la cuestión comentando las principales normas (DORA, CRA y CER sobre temas financieros, ciberseguridad y resiliencia de entidades críticas) para terminar profundizando en la directiva objeto de la ponencia. En su exposición detalló los sectores afectados, las obligaciones ex ante y ex post, las medidas de supervisión y las diferencias entre entidades esenciales y entidades principales. El Magistrado explicó las medidas de gestión de riesgos, los sistemas de notificación de incidentes y las reglas de gobernanza.

Homenaje a D. Antonio Castán

Tras la charla sobre ciberseguridad se produjo el momento más emotivo de toda la jornada. Al igual que ocurriese el año pasado con D. Ramón Casas y D. Agustín González, este año, desde DENAE, se quiso rendir un merecido homenaje a D. Antonio Castán por su larga y fructífera trayectoria profesional. D. Javier Fernández-Lasquetty, miembro de la Junta Directiva de DENAE y representando a todos los socios que forman parte de esta asociación, dedicó unas palabras a desgranar la figura de D. Antonio, desde una vertiente profesional y personal. Y, a continuación, el propio D. Antonio agradeció a DENAE el gesto. Desde una posición humilde, contó algunas anécdotas de sus años de trabajo, aprovechó para ensalzar el carácter neutral y abierto que tiene DENAE para todos los profesionales que se dedican al Derecho de Entretenimiento y les animó a seguir remando en la misma dirección.

Inteligencia artificial

La mesa de Inteligencia Artificial estuvo moderada por D. Javier Fernández-Lasquetty. La profesora titular de Derecho Mercantil de la UC3M, Dña. Teresa Rodríguez de las Heras Ballell, brindó una visión amplia de la normativa europea alrededor de la AI Act y la aplicabilidad de la Directiva 85/374/CEE, sobre responsabilidad de los productos defectuosos, a los daños derivados de la IA. Por su parte, D. Luis Ignacio Vicente del Olmo, Innovation Advisor of ABB y consejero estratégico de Pons IP, arrojó luz sobre este campo desde una perspectiva técnica. Además, alabó la Guía para la redacción y negociación de contratos de software que elaboró DENAE hace unos años, y lanzó el guante para ampliar su contenido para la parte de genAI.

DSA y moderación de contenidos

La sesión de la tarde comenzó con una mesa dedicada a la DSA o Reglamento de Servicios Digitales, en la que se trataron los aspectos más relevantes de esta normativa que comenzará a ser de aplicación en febrero de 2024, si bien algunas exigencias dirigidas a buscadores y plataformas de gran tamaño serán aplicables desde agosto de este mismo año. Los ponentes D. Iñaki Uriarte, director legal de Adigital, y Dña. Miruna Herovanu, directora de la Association of Commercial Television and Video on Demand Services in Europe, coincidieron en que la norma se ha aprobado con rapidez y que no es especialmente novedosa.

En cuanto a las novedades del texto, cabe destacar que sigue el enfoque de no requerir un control previo sobre los contenidos. Otras novedades incluyen los nuevos requisitos de transparencia en relación con los algoritmos y la publicidad, las obligaciones impuestas a los marketplaces de adoptar medidas con respecto a los vendedores, la obligación de establecer planes de cumplimiento y las políticas de moderación de contenidos. A esta última cuestión, por su importancia, se dedicó en el Congreso una ponencia específica a continuación de la mano del ganador del IX Certamen de Artículos Jurídicos de DENAE, D. Ricardo López Alzaga, asociado senior de Garrigues.

Ricardo expuso que el recientemente aprobado Reglamento de Servicios Digitales (DSA) incorpora una definición de «moderación de contenidos» a fin de establecer algunas pautas que permitan el establecimiento de un entorno en línea seguro en el que se pueda actuar contra contenidos ilícitos o que vulneren las condiciones generales de las plataformas, mientras se preservan los derechos fundamentales de los usuarios; eminentemente, su derecho a la libertad de expresión.

La moderación de contenidos plantea un interesante debate entre la protección de la libertad de expresión en entornos digitales y las distintas normativas aprobadas a nivel europeo que buscan prevenir la disponibilidad de contenidos ilícitos en línea, tales como la Directiva del Mercado Único Digital o la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual. D. Ricardo señaló que la ponderación entre los distintos derechos en liza deberá basarse, en todo caso, en principios tales como la transparencia, la proporcionalidad, el respeto de los derechos fundamentales de las partes implicadas, la comunicación entre usuarios y plataformas y el establecimiento de salvaguardas adecuadas, tales como el establecimiento de mecanismos de reclamación y recurso.

DMA o Reglamento de Mercados Digitales

La última mesa de la tarde fue dedicada al Reglamento de Mercados Digitales (DMA). D. Pedro Hinojo González, Subdirector de Sociedad de la Información de la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) explicó que el origen de la norma residía en la constatación de que las GAFAM tenían un peso tan importante que los poderes de la CNMC (y de los otros reguladores europeos) en materia de competencia se quedaban cortos y que era necesario adoptar una norma ex ante.

El ponente enumeró los diez servicios básicos de plataforma afectados por la DMA (entre otros, los servicios de intermediación en línea o “market places” (ej. Amazon), los motores de búsqueda en línea (ej. Google), los servicios de redes sociales en línea (ej. Facebook, Twitter), las plataformas de intercambio de videos (ej. YouTube), las comunicaciones interpersonales independientes de la numeración (ej. Whatsapp), los sistemas operativos (ej. Windows, IoS), los navegadores web (ej. Chrome)) y explicó cómo se iban a designar las empresas afectadas y las conductas que estas empresas designadas, o Gatekeepers, no podrán llevar a cabo, so pena de multas muy importantes.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos