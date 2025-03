La segunda edición del AI & Cyber Security Forum abordará los desafíos que genera la implementación de la IA en las empresas

ISMS Forum y su Grupo de Inteligencia Artificial (GIA) celebran la segunda edición del AI & Cyber Security Forum, un evento de referencia para profesionales de la ciberseguridad y el cumplimiento normativo interesados en inteligencia artificial.

El encuentro tendrá lugar el próximo 26 de marzo en Madrid, con un enfoque multidisciplinario que abordará los desafíos de seguridad, regulación e impacto social de

la IA.

El II AI & Cyber Security Forum incluirá presentaciones de casos de uso innovadores, explorando tanto el potencial de la IA en entornos críticos como los desafíos que plantea

en términos de privacidad, ética y manipulación de la información. Asimismo, se abordarán iniciativas y herramientas diseñadas para mejorar la seguridad y el control de

los sistemas de IA en un contexto de creciente adopción tecnológica. Para Roberto Baratta, presidente de ISMS Forum, “con una agenda diversa que combina seguridad, cumplimiento y el impacto social de la IA, el II AI & Cyber Security Forum se consolida como un punto de encuentro esencial para definir estrategias y buenas prácticas en un entorno cada vez más influenciado por la inteligencia artificial”.

A lo largo de la jornada, se analizarán en dos itinerarios paralelos las tendencias en ciberseguridad aplicada a la IA, los retos normativos que afectan a su desarrollo e implementación y su impacto en distintos sectores. Allí, expertos del ámbito tecnológico y regulador debatirán sobre estrategias de gestión de riesgos, buenas prácticas para la gobernanza de la inteligencia artificial y su influencia en la toma de decisiones empresariales.

El primer panel será presentado por Roberto Baratta, Director of Loss Prevention, Business Continuity and Security, and DPO, de Abanca; Board Member de ISMS Forum

Galicia; y presidente de ISMS Forum, junto con Francisco Lázaro, CISO & DPO de Renfe; co-director del Grupo de Inteligencia Artificial y Board Member de ISMS Forum.

A continuación, se presentará el trabajo sobre cláusulas contractuales de servicios y/o proyectos de IA liderado por Ana García, Global Privacy Leader en Ikea; Elena Mora,

Directora de Privacidad y del Dato en Mapfre; y Javier Carbayo, socio en Deloyers Abogados.

Otro debate se centrará en el gobierno del dato en la era de la IA: retos y oportunidades. Contará con las intervenciones de Sergio Padilla, CDO del Banco de España y Board

Member de ISMS Forum, y Rafael Fernández, Director de Estrategia Internacional y Reporting Regulatorio en CaixaBank; presidente del Club de CDOs Spain & Latam.

Otra mesa redonda clave analizará los datos del Observatorio de Deepfakes, con la participación de Diana Molero, Head of Cybersecurity Presales Engineering en Fujitsu, y

Miguel Ángel Pérez, Gerente de Ingeniería y Consultoría en Ciberseguridad en Telefónica; Board Member de ISMS Forum.

Tras la presentación del observatorio, Antonio Fernandes, Responsable de Ciberseguridad de Finsa y Board Member de ISMS Forum Galicia, junto con Daniel Fernández, Security Manager de Telefónica Tech, realizarán una demostración en tiempo real de un software de deepfake de voz e imagen. Mostrando cómo esta tecnología replica con gran realismo, destacando tanto su innovación como los riesgos en ciberseguridad. En el segundo panel, el invitado que abrirá los debates será Miguel Valle, Consejero de Transformación Digital en la Representación Permanente de España en la Unión Europea, quien hablará del contexto regulatorio. Dará paso al balance del Grupo de Inteligencia Artificial (GIA) de ISMS Forum, a cargo de Angel Pérez, uno de sus codirectores y CISO de Autopistas.

Posteriormente, Carlos A. Saiz, Vice Chairman de ISMS Forum; Director del Data Privacy Institute; Partner y Head of Privacy, Risk & Compliance en Ecix Group, reflexionará sobre el RIA y sus primeras lecciones aprendidas en estos meses de aprobación. La entrevista a David Corral, Jefe de Arquitectura de Ciberseguridad en Repsol, servirá para conocer el papel clave de la ciberseguridad dentro de las estrategias de IA de una compañía referente como esta petrolera española.

La mesa redonda final abordará el concepto de IA Responsable, profundizando en temas como ética, seguridad y responsabilidad legal. Los ponentes serán Carmen Muñoz, Profesora Titular de Derecho Civil en la UCM; Codirectora de la Sección IA Hub España del European Law Institute (ELI); OdiseIA, junto con Moisés Barrio, Letrado del Consejo de Estado, Ph.D. in Law, Professor of Law y Lawyer. El debate será moderado por Pablo Díaz, Data Protection Officer en CaixaBank

