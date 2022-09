Qué hacer si Lexnet emite un certificado con fecha posterior al plazo procesal o sustantivo

El perito informático Javier Rubio Alamillo recomienda usar la web de Lexnet en lugar de su app para la entrega de documentación.

Todos los profesionales de la Justicia, como procuradores, abogados o peritos judiciales, entre otros, deben enviar sus escritos a través de Lexnet, el sistema informático de gestión de notificaciones, propiedad del Ministerio de Justicia, a través del cual se envían, admiten y entregan, a otros intervinientes en el procedimiento judicial, los distintos escritos firmados por los procuradores, abogados, peritos judiciales, Letrados de la Administración de Justicia, jueces, fiscales y otros profesionales, como Abogados del Estado y Graduados Sociales.

De hecho, su uso se regula en un Real Decreto.

Según explica el perito informático Javier Rubio Alamillo, ingeniero informático colegiado, en ocasiones puede ocurrir que, debido a algún tipo de error en Lexnet, el sistema emita el certificado de entrega con una marca de tiempo que sea posterior a la finalización del plazo procesal o sustantivo señalado, pese a que el escrito se enviase dentro del plazo. Esto fue lo que le ocurrió a un procurador al que se le envió un escrito para ser aportado a un procedimiento, el cual fue rechazado en primera instancia por haber sido, presuntamente, presentado fuera de plazo. Este rechazo motivó que se le encargara a este profesional un informe pericial informático para demostrar que el escrito había sido entregado dentro del plazo. La resolución de este asunto ha permito a Rubio Alamillo establecer qué pasos se deben seguir para demostrar que Lexnet ha fallado.

Análisis forense e informe pericial

Para poder demostrar que se ha producido un error en el programa Lexnet, habría que realizar un análisis forense al disco duro del ordenador del procurador, así como un informe pericial. “Para preservar la cadena de custodia de la evidencia, hay que realizar una clonación del disco ante notario”, explica Rubio Alamillo. En este caso concreto, una vez realizada la clonación, se utilizó la herramienta forense X-Ways para indexar el disco duro y determinar a qué hora se había recibido, en la cuenta de correo electrónico del procurador, el correo electrónico enviado conteniendo el escrito del recurso de apelación presentado. Con la herramienta OsForensics se determinó la hora a la que el procurador había descargado estos ficheros.

Análisis del explorador web

Cuando se accede al sistema de Lexnet a través de la versión web, se deben analizar los ficheros en los que se almacena el historial. En el caso para el que realizó el peritaje Rubio, como el escrito se había presentado a través de la página web de Lexnet (www.infolexnube.es), mediante el navegador Internet Explorer (el único compatible con Lexnet en ese momento, aunque a fecha actual, este navegador ya ha sido descatalogado por Microsoft), se analizó el fichero “WebCache01.dat”.

Así, se demostró que el escrito subido por el procurador fue enviado en una hora diferente a la que indicaba Lexnet, demostrando que había llegado a tiempo. “En el sistema Lexnet se produjo algún tipo de error en el procesamiento de los documentos enviados, en palabras del procurador, que la web se quedó ‘pensando’, pero se demuestra que el envío se produjo varios minutos antes de la conclusión del plazo”, detalla el perito informático.

El juzgado, que solicitaba una “certificación” de que el sistema había fallado, admitió el informe pericial y determinó que el escrito había sido presentado en tiempo y forma. Desde el despacho del perito informático Javier Rubio Alamillo, se ha demostrado que Lexnet puede fallar, pero que hay una forma de contrarrestar estos fallos: mediante un informe pericial informático.

La web de Lexnet, mejor que la app

Según advierte Javier Rubio, hay que tener en cuenta que este análisis forense no se podría haber realizado si se hubiera utilizado la aplicación de escritorio de Lexnet, puesto que los ficheros de log generados por dicho programa, no se almacenan en el ordenador del procurador, sino en el servidor de Lexnet, al cual no se puede tener acceso. “El consejo a todos los profesionales de la Justicia es que envíen la documentación a través de la página web del sistema informático Lexnet, mediante navegadores compatibles, puesto que es la única forma de demostrar, cuando el sistema informático falle y mediante un informe pericial informático, que el sistema falló”, concluye el perito informático.

