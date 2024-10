Los economistas José María Gay de Liébana, a título póstumo, y Milagros García, distinguidos con la Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Economía 2024

El Consejo General de Economistas de España (CGE), en su reunión de la Asamblea de decanos y decanas de todos los Colegios de Economistas y Titulados Mercantiles de España celebrada hoy, ha distinguido con la Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Economía a los reputados economistas Milagros García Crespo (Bilbao, 1934), y José María Gay de Liébana (Barcelona, 1953-2021).

Durante el acto de entrega de estos galardones, el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, se ha referido a Milagros García Crespo como “uno de los nombres imprescindibles de la disciplina económica de nuestro país de los últimos cincuenta años, no solo por ser una mujer pionera, sino por su compromiso con la excelencia, tanto en el ámbito académico (como investigadora y maestra de muchas generaciones de economistas), como en el institucional”. Además, el presidente de los economistas ha señalado que “aunque la profesora García Crespo ha dicho en alguna ocasión que fomentar la igualdad está bien, pero que hay que contratar a las mujeres por su valía, no podemos obviar que su trayectoria académica comenzó en una época en la que el techo que había sobre las mujeres no era de cristal, sino más bien de acero”.

A este respecto, no hay que olvidar que Milagros García Crespo fue la primera mujer decana de una universidad en España –en concreto, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Bilbao en 1981–; la primera mujer consejera de Economía y Planificación del Gobierno Vasco; y la primera mujer presidenta del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, primero, y del Tribunal de Cuentas nacional, después.

En el caso de José María Gay de Liébana, la corporación de los economistas ha reconocido –a título póstumo– con esta Gran Cruz la labor de divulgación económica del conocido economista –uno de los más mediáticos de nuestro país en los últimos años–, con la cual ha contribuido a acercar a la sociedad, desde el rigor académico pero de una manera comprensible, muchas de las claves de la economía, su evolución y el porqué del comportamiento de los diferentes indicadores macroeconómicos. En su intervención, el presidente de los economistas, Valentín Pich, se ha referido a Gay de Liébana como “un amigo que nos ha dado muchas lecciones a los economistas españoles, entre ellas, quizá la más importante sea habernos enseñado a ser humildes y a no disfrazar nuestros análisis con sofisticaciones innecesarias”. Según Pich, “explicar de forma sencilla y con ejemplos gráficos las complejidades de una disciplina como la económica, para que los no especialistas puedan también crearse una opinión razonada, es algo muy complicado que solo unos pocos saben hacer, y en eso, además de en otros muchos aspectos, José María era un auténtico maestro”.

Valentín Pich ha hecho entrega de la Gran Cruz a la viuda de José Mª Gay de Liébana, Mercedes Orfila. En nombre de Milagros García Crespo, ha sido la decana del Colegio Vasco de Economistas, Cristina Andrés, quien ha recogido la distinción.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos