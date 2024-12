Los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social crecen un 7,3% interanual, hasta alcanzar los 151.606 millones de euros

Las cotizaciones sociales superan en 10.333 millones de euros a las obtenidas un año antes.

Los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social registran un incremento del 7,3% interanual en los datos acumulados en los once primeros meses de este año, alcanzando los 151.606 millones de euros (10.333 millones más que el año anterior).

Los ingresos correspondientes al Mecanismo de Equidad Intergeneracional, en vigor desde el 1 de enero de 2023, registran un incremento interanual del 36,7%, alcanzando 3.395 millones de euros que nutren el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Si se toman como referencia los datos del último ejercicio que no estuvo afectado por la pandemia, 2019, el incremento de las cotizaciones es de 37.978 millones de euros (un 33,4% más). En el análisis mensual comparativo en noviembre los ingresos por cuotas se cifraron en 13.858 millones de euros, 3.438 millones de euros más que el mismo mes de 2019.



En su conjunto, las cuentas de la Seguridad Social presentan un saldo positivo, a 30 de noviembre de 2024, de 4.555 millones de euros, que son el resultado de la diferencia entre unos derechos reconocidos por operaciones no financieras de 199.816 millones de euros, que muestran un incremento del 6,9% y obligaciones reconocidas de 195.261 millones, que crecen en un 7,5% interanual.

Los datos hasta el mes de octubre (último dato disponible) arrojan un saldo positivo de 616 millones de euros para los Fondos de Seguridad Social, que incluyen, además del sistema de la Seguridad Social, los datos del Servicio de Empleo Público Español (SEPE) y del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA).

En términos de caja, la recaudación líquida del sistema alcanza los 196.690 millones de euros, con un incremento del 6,2% respecto al ejercicio anterior, mientras los pagos presentan un aumento del 7,5%, hasta alcanzar los 195.064 millones de euros.

Ingresos no financieros

En estos once primeros meses del año, las cotizaciones sociales ascienden a 151.606 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,3% respecto a los ingresos del mismo periodo del ejercicio 2023 (10.333 millones de euros más).



Este comportamiento viene impulsado por la evolución de las cotizaciones de ocupados, que experimentan un incremento interanual del 7,5% hasta alcanzar los 143.074 millones de euros (10.031 millones de euros más que en el ejercicio anterior).

Dentro de las cotizaciones de ocupados la evolución que han experimentado las cotizaciones por regímenes, distinguiéndose entre régimen general con un importe acumulado de 116.826 millones de euros y los regímenes especiales (incluyéndose Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, Régimen Especial del Mar y Régimen Especial de la Minería y el Carbón) con un importe global de 11.671 millones de euros.



Además, las cotizaciones de desempleados se cifran en 8.531 millones de euros, lo que representa un aumento interanual del 3,7% (303 millones de euros en términos absolutos).

Las transferencias recibidas por la Seguridad Social ascienden a 46.297 millones de euros, con un aumento interanual del 7,4%. La partida más significativa corresponde a las transferencias recibidas del Estado y Organismos Autónomos que suma un total de 41.632 millones (un 6,9% más).

Gastos no financieros

Por el lado del gasto, las prestaciones económicas a familias e instituciones alcanzaron 182.582 millones, un 8,1% más que en el mismo periodo de 2023. Esta cifra representa un 93,5% del gasto total realizado en el sistema de Seguridad Social.

La mayor partida, 167.337 millones de euros que corresponde a pensiones y prestaciones contributivas, con un aumento de un 7,8%.

En un análisis detallado del área contributiva, el gasto en pensiones (incapacidad permanente, jubilación, viudedad, orfandad, en favor de familiares y complementos de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género) se incrementa un 7,2% hasta los 148.051 millones de euros, debido al aumento del número de pensionistas (1,6%), a la elevación de la pensión media (5,3%), así como a la revalorización general del 3,8% de las pensiones contributivas en el ejercicio 2024.

Respecto a los subsidios de incapacidad temporal, el gasto total aumenta un 15,1% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 14.637 millones de euros, mientras las prestaciones por nacimiento y cuidado de menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural y cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad ascienden a 3.966 millones (un 7% más).

Las pensiones y prestaciones no contributivas, incluidos los complementos por mínimos de las pensiones contributivas, alcanzan los 15.245 millones de euros, un 11,3% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Este incremento se debe fundamentalmente, a la revalorización general del 6,9% establecida para el ejercicio 2024.

De dicho importe, se destina a pensiones no contributivas y complementos por mínimos 9.760 millones (un 7,8% más), y a subsidios y otras prestaciones 5.485 millones (un 18,2% más), de los cuales 5.128 millones de euros corresponden a Ingreso Mínimo Vital y prestaciones familiares, un 18,1% más respecto del año anterior.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos