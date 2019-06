Los lanzamientos practicados por impago de alquiler en el primer trimestre de 2019 aumentaron un 5,2 por ciento

Estos y otros datos figuran en el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales”, que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público hoy.

El número de lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias volvió a experimentar un descenso interanual, en este caso del 19,2 por ciento. De este modo, son ya 15 los trimestres consecutivos en los que se produce un descenso de los lanzamientos hipotecarios. Por su parte, los lanzamientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos mantienen su tendencia al alza al aumentar un 5,2 por ciento en relación con el primer trimestre de 2018.

Como en trimestres anteriores, Cataluña (con 3.557, que representan el 22,9 por ciento del total nacional) ha sido la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos. Le siguen Andalucía (con 2.499), la Comunidad Valenciana (con 2.119) y Madrid (con 1.730).

Lanzamientos por CC.AA.

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en el primer lugar vuelve a situarse Cataluña (con 2.335, el 22,8 por ciento del total), seguida por Andalucía (1.422), Madrid (1.365) y Comunidad Valenciana (1.254). En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, la clasificación la encabeza Andalucía (914), seguida por Cataluña (826), Comunidad Valenciana (787) y Murcia (417).

Lanzamientos solicitados a los servicios comunes

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el primer trimestre de 2019 fue de 19.913, cantidad que refleja un incremento del 5,6 por ciento respecto del mismo trimestre de 2018. De ellos, 11.625 terminaron con cumplimiento positivo, con un incremento interanual del 3,6 por ciento.

En cuanto a las ejecuciones hipotecarias iniciadas, han arrojado la cifra más baja desde el cuarto trimestre de 2006. Durante los primeros tres meses del año, se contabilizaron 5.092, un 26,2 por ciento menos que las iniciadas hace un año.

La Comunidad Autónoma con mayor número de ejecuciones hipotecarias iniciadas fue Cataluña con 1.092, dato que representa el 21,4 por ciento del total nacional; le siguieron Andalucía, con 1.065; la Comunidad Valenciana, con 706; Madrid, con 415; y Murcia, con 291.

Incremento global de los concursos

El número total de concursos presentados durante el primer trimestre de 2019 -tanto los registrados en los Juzgados de lo Mercantil como los de personas físicas en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción- ascendió a 2.796. Esto ha supuesto un incremento del 29,3 por ciento respecto al primer trimestre de 2018. De esa cifra total, 1.113 (que equivale al 39,8 por ciento) correspondieron a personas físicas no empresarios.

En el primer trimestre del año, los juzgados de lo mercantil registraron 1.683 concursos, un 17,7 por ciento más que en el mismo trimestre del año anterior. Cataluña ha sido la comunidad donde más concursos se presentaron en los órganos mercantiles: en total, 520, lo que supone el 30,9 por ciento del total y casi el doble de la comunidad que ocupa el segundo lugar, que es Madrid, con 265. Le siguen la Comunidad Valenciana, con 254, y Andalucía, con 169.

Respecto a los concursos presentados por personas físicas en los juzgados de primera instancia y primera instancia e instrucción, han sumado un total de 1.113, cifra que representa un incremento del 52 por ciento respecto al primer trimestre de 2018. Cataluña ha sido la Comunidad Autónoma con más concursos presentados, en total 367, que representan el 33 por ciento del total nacional. Le siguieron la Comunidad Valenciana, con 171; Madrid, con 163, y Andalucía, con 137.

Concursos declarados

En los Juzgados de lo Mercantil se han declarado en el primer trimestre de 2019 un total de 1.004 concursos, con un incremento del 22,3 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. A esta cifra se añaden los 408 concursos declarados y concluidos al amparo del artículo 176 bis 4 de la Ley Concursal.

En el mismo periodo llegaron a la fase de convenio un total de 120 concursos, mientras que iniciaron la fase de liquidación 678, un 4,4 por ciento menos que en el primer trimestre de 2018.

Los datos referidos a expedientes del artículo 64 de la Ley Concursal, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), muestran un descenso del 31,3 por ciento, pues en los primeros tres meses del año se presentaron 121 expedientes, frente a los 176 del mismo periodo de 2018.

Concursos consecutivos

Por primera vez, se incluyen en el informe los concursos consecutivos. Regulados por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, son concursos que pueden afectar a personas físicas (empresarias o no) y a determinadas personas jurídicas (cuando tanto su activo como su pasivo sean inferiores a cinco millones de euros y haya menos de 50 acreedores) que hayan intentado un acuerdo extrajudicial de pagos y no lo hayan conseguido o, si aprobado éste, el deudor no lo cumple.

En los juzgados de lo mercantil se han admitido a trámite 27 concursos consecutivos en el primer trimestre de 2019, mientras que en el mismo trimestre del año anterior fueron 31. Se han declarado 265 concursos consecutivos (123 lo fueron en el primer trimestre de 2018), de los cuales 199 en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Las demandas por despido aumentan un 6,1 por ciento

El número de demandas por despido ascendió en este primer trimestre de 2019 a 29.511, la cifra más alta desde el mismo periodo de 2014. Con respecto al primer trimestre de 2018, las demandas por despido han experimentado un incremento del 7 por ciento.

Madrid (con 5.869, el 19,9 por ciento del total nacional) y Cataluña (con 5.625 demandas, el 19,1 por ciento) han sido las comunidades en las que se presentaron más demandas de este tipo. Le siguen Andalucía (con 4.422 demandas, el 15 por ciento del total nacional) y la Comunidad Valenciana (con 2.903, el 9,8 por ciento).

Más de 34.000 reclamaciones de cantidad

El número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social fue de 34.203, un 9 por ciento más alto que el de las presentadas en el primer trimestre de 2018. De ellas, 7.062 se presentaron en Madrid, lo que representa el 20,6 por cien del total; 5.732, en Andalucía y 4.013, en Cataluña.

Importante aumento de los procedimientos monitorios

Los procedimientos monitorios presentados durante el primer trimestre de 2019 en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción fueron 194.715, lo que supone un incremento interanual del 28,1 por ciento. Si bien la mayor utilización de este tipo de procedimiento se ha dado en Andalucía (40.679), seguida de Madrid (30.235) y Cataluña (28.656), se han observado incrementos en todos los tribunales superiores de justicia.

En cuanto a los monitorios europeos, a lo largo de 2018 ya se había apreciado un importante aumento: de los 655 presentados durante 2017 se pasó a los 5.884 presentados en 2018. En el primer trimestre de 2019, ya se han presentado 2.852, de ellos 793 en Madrid y 603 en Cataluña.

Este tipo de procedimiento sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

Verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas

La Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas ha modificado el artículo 250.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Desde el tercer trimestre de 2018, se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social.

En el primer trimestre de 2019, han ingresado 901 demandas, de las que se han resuelto 647. El mayor número de ellas (265, que representan el 29,4 por ciento del total nacional) se ha dado en Cataluña. Le siguen Andalucía (134), Comunidad Valenciana (122) y Madrid (100).