Guillem Colon y Pedro López, serán algunos de los ponentes estrella. Los ponentes de la XI Edición del Foro de Ciberseguridad de ISMS Forum Noticia 09-05-2022 ISMS Forum

El encuentro tratará temas como Resilience and Response Against Cyber Threats and Incidents, International Cooperation in Cybersecurity, Threats Intelligence, Stopping Breaches, Ransom Paradigm, CISO concerns, PAM Strategies y Cyber Warfare: KPIs and Impact.