Manuel Rivas, Premio CEDRO 2025: «Sin ética ni regulación, la IA puede ser un expolio cultural»

El escritor, periodista y guionista Manuel Rivas recibió el día 25 de abril el Premio CEDRO 2025 en reconocimiento a una trayectoria marcada por su compromiso con la cultura y por su contribución a la defensa de los derechos de autor y la propiedad intelectual. En su discurso, Rivas lanzó una advertencia directa: «Sin ética ni regulación, la IA puede ser un expolio cultural». La ceremonia, que fue presentada por la periodista Pepa Fernández, se celebró en el Ateneo de Madrid y contó con la presencia de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social; Carmen Páez, subsecretaria del Ministerio de Cultura; Miquel Nadal, director General de la Generalitat Valenciana, y Emilio del Río, director de Bibliotecas del Ayuntamiento de Madrid y Premio CEDRO ex aequo en 2022. Un reconocimiento a la integridad creativa y social La presidenta de CEDRO, Carme Riera, destacó el activismo de Rivas con la defensa de la lengua gallega y de los derechos culturales y sociales, así como de los derechos de autor. Además, puso de manifiesto la extensa carrera del escritor, periodista y guionista, así como su defensa constante a diversas causas sociales. Riera señaló que «Manuel Rivas no ha dudado nunca en reivindicar públicamente la necesidad de preservar la autoría y la justa retribución de los escritores y autores en la era digital». Además, la presidenta de la Entidad destacó «el carácter solidario de Rivas», recordando su participación en 2022 en la campaña #CEDROteAcompaña, una iniciativa de CEDRO para dar a conocer las ayudas que la Entidad ofrece a escritores, traductores y periodistas que pasan momentos de dificultad. «Un gesto más de una trayectoria tejida con humanidad y coherencia». IA, cultura y democracia: el mensaje de Rivas Durante la ceremonia Rivas reivindicó que «defender el patrimonio intelectual es también defender una sociedad decente y de democracia avanzada» y aseguró: «sin regulación estricta, y sin una ética eficaz de la empatía, existe el peligro real de que los nuevos emporios tecnológicos, como la IA, propicien un gran expolio del patrimonio intelectual y creativo. España debe ser un espacio de vanguardia a la hora de regular el uso de las nuevas tecnologías y garantizar los derechos de los creadores en base al consentimiento, la transparencia y la remuneración». Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, aseguró que «no solo hay que defender la protección de vuestro trabajo, sino que hay que llevar a cabo una defensa a ultranza y tenaz de la propiedad intelectual». Respecto al uso de la inteligencia artificial, Díaz señaló que «tenemos que utilizar la IA, pero a favor del bien común, y siempre respetando los derechos laborales y los derechos humanos. A favor de la decencia, de los derechos humanos y de los derechos laborales». Carmen Páez, subsecretaria del Ministerio de Cultura, añadió que «Manuel Rivas no solo se moja en sentido metafórico en todo lo que hace. Además, Carmen ha mostrado el apoyo del Ministerio de Cultura al desarrollo de una IA artificial respetuosa con los derechos de autor y la propiedad intelectual». CEDRO llama a proteger la cultura escrita ante los nuevos desafíos Por su parte, Carme Riera reiteró el compromiso de CEDRO con la defensa de la creación intelectual y la sostenibilidad de la cultura escrita e hizo un llamamiento a las autoridades para que «protejan la cultura escrita y a quienes la hacen posible». La presidenta de CEDRO aseguró: «nuestras obras no son datos sin valor: son el fruto del talento, el esfuerzo y la profesionalidad de quienes las crean y editan. Obviar esta realidad supone poner en peligro nuestro patrimonio cultural». Mirar a Europa: el modelo nórdico como referente Riera también recordó que «existen soluciones», como el desarrollo de modelos de IA responsables, basados en «la autorización de los autores y editores afectados, la remuneración justa y la transparencia en los usos de las publicaciones». Entre los retos que Riera puso de manifiesto, está el de la inteligencia artificial generativa, y explicó que «nuestras obras no son datos sin valor: son el fruto del talento, el esfuerzo y la profesionalidad de quienes las crean y editan. Obviar esta realidad supone poner en peligro nuestro patrimonio cultural». La presidenta de la Entidad puso de ejemplo los países nórdicos, donde «se están desarrollando modelos de IA responsables, basados en tres principios esenciales —autorización de los autores y editores afectados, remuneración justa y transparencia en los usos de las publicaciones que utilizan». Por otra parte, en relación a otro tipo de usos que se hacen de libros, periódicos y revistas, tanto en ámbito profesional como educativo, señaló que, en la mayoría de los países europeos, es el Estado quien lidera la defensa de los derechos de autor, obteniendo las licencias necesarias para la reutilización de los contenidos editoriales, marcando así el camino al sector privado.

