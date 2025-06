Marc Morros, Premio Manuel Olivencia a la Excelencia Universitaria de la Fundación Cuatrecasas

La Fundación Cuatrecasas ha entregado el Premio Manuel Olivencia a la Excelencia Universitaria, en su primera edición, en un acto oficial que se ha celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla.

El evento, al que han asistido representantes de las principales instituciones académicas, empresariales y sociales españolas, ha contado con la presencia de Martín Serrano Vicente, secretario general de la Universidad de Sevilla, y de Fernando Higinio Llano, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla; y con las intervenciones de Rocío Blanco, consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, y de Rafael Fontana, presidente de Cuatrecasas y vicepresidente de la Fundación Cuatrecasas.

Reconocer y respaldar el talento universitario, cimentado en el rigor y el continuo esfuerzo, es el objetivo de un premio muestra del compromiso de la Fundación Cuatrecasas por incentivar la excelencia académica y el desarrollo formativo y profesional de jóvenes estudiantes.

Tras el análisis de las 32 candidaturas realizado por un comité de selección, el jurado ha considerado que, de entre los siete aspirantes finalistas, Marc Morros Bo, alumno del Doble Máster Universitario en Abogacía y Procura y en Derecho Internacional de los Negocios de Esade Law School, cumple con todos los requisitos para hacerse con este reconocimiento. La excelencia constante en su recorrido académico y su liderazgo en actividades interdisciplinares son señal indicativa de su solidez jurídica y espíritu innovador.

En esta ocasión, y dado el alto nivel de los candidatos, Marta Vélez Rodríguez, estudiante del último curso del Doble Grado en Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad de Deusto, ha recibido un accésit, que premia su impecable expediente académico, su constancia, compromiso con la educación social y firme proyección de futuro. El jurado ha valorado la excelente cualificación académica de los aspirantes, así como la solvencia y solidez de sus proyectos de estudios.

Durante su discurso de agradecimiento, Marc Morros Bo ha declarado: «Recibo este Premio profundamente agradecido a la Fundación por haber creído en mi proyecto, y convencido de que la conditio sine qua non para haberlo obtenido ha sido el apoyo constante de mi familia y de los grandes profesores que he tenido en Esade, Columbia y St. Gallen. Soy, en todo caso, muy consciente de la responsabilidad que supone ser becario Manuel Olivencia, una figura transformadora para el Derecho español, cuyo compromiso con la mejora continua de la sociedad desde lo jurídico trataré de llevar siempre por bandera».

Por su parte, Marta Vélez Rodríguez ha señalado: «Estoy muy agradecida con la Fundación Cuatrecasas por confiar en mi potencial. Soy consciente del alto nivel de esta primera convocatoria y asumo con responsabilidad y humildad el reto de estar a la altura de este reconocimiento. Recibir el accésit me motiva a seguir esforzándome en mi trayectoria académica y me recuerda que la dedicación de quienes aspiramos a una formación exigente no pasa desapercibida cuando existen instituciones que apuestan por nosotros».

La Fundación Cuatrecasas, además de apoyar la formación de estudiantes de Derecho con un excepcional expediente, pretende rendir homenaje a la trayectoria profesional y humana del prestigioso jurista y profesor Manuel Olivencia, por su importante contribución al ámbito jurídico, académico y empresarial. A través de esta iniciativa, la Fundación no solo busca perpetuar el legado de Olivencia y su significativo aporte al desarrollo y consolidación de la cultura jurídica en España, sino también transmitir los valores de dedicación, rigor académico y compromiso social que él encarnó, promoviendo así el crecimiento integral de las nuevas generaciones de juristas.

Rocío Blanco, consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, ha destacado que Manuel Olivencia encarnó durante toda su trayectoria esa excelencia que el Gobierno andaluz siempre trata de fomentar y que ahora la Fundación Cuatrecasas, a través de un jurado de reconocido prestigio, ha visto personificado en Marc Morros y en Marta Vélez. Como ha subrayado la consejera, ambos reciben este reconocimiento por su trayectoria académica, pero sobre todo por lo que están llamados a construir, ya que su talento es una promesa para el futuro de la profesión y también para nuestro país. «Recibís un premio al que da nombre una eminencia irrepetible como fue Manuel Olivencia, cuyo legado sigue vivo en nuestras instituciones y, especialmente, en nuestras universidades», ha apostillado Rocío Blanco.

Con una dotación bruta de 60.000 euros, el premio está dirigido a estudiantes que cursen en una universidad española el último grado en Derecho, cualquier grado combinado o un máster en Derecho. El ganador podrá invertir el premio en la realización de un máster, doctorado o proyecto de investigación en el ámbito del Derecho de los negocios durante el curso académico 2025-2026 en universidades españolas o extranjeras. En el caso de Marc Morros, tiene previsto cursar un LLM con especialización internacional en Georgetown a partir del próximo mes de septiembre; mientras que Marta Vélez planea hacer un máster de Derecho Internacional en la Universidad de Leiden.

En su intervención, Rafael Fontana ha declarado: «A Marc y Marta, y a todos los finalistas, les digo: vosotros sois los embajadores de una generación que debe enfrentar desafíos jurídicos sin precedentes. La inteligencia artificial, la globalización, los nuevos derechos digitales... El Derecho del siglo XXI necesita juristas como vosotros: brillantes, comprometidos y conscientes de que su formación es un privilegio que conlleva responsabilidades».

Compuesto por personas independientes y de reconocido prestigio en España en los ámbitos jurídico, empresarial y universitario, el jurado ha estado integrado por los siguientes miembros: como presidenta de honor, Macarena Olivencia, consejera de la Firma; como presidente, Francisco Ballester, socio de honor de Cuatrecasas; y como vocales, Víctor Manuel Sánchez, abogado general y director de Servicios Legales y Buen Gobierno del Grupo Volkswagen en España, Miguel Trías, catedrático de Derecho Mercantil de ESADE Business & Law School, Miguel Ángel Castro Arroyo, rector de la Universidad de Sevilla, Pilar Manchón Portillo, responsable de Inteligencia Artificial de Google, María José Morillas Jarillo, catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad Carlos III, y Nuria Orellana Cano, magistrada juez decana de los Juzgados de Cádiz.

Debido a la buena aceptación que ha tenido esta primera edición, la Fundación Cuatrecasas ya está trabajando en la organización de la segunda convocatoria con la que se pretende llegar a más estudiantes excelentes y ayudarles a impulsar un futuro prometedor.

