Rl Consejo de Ministros ha aprobado medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte, y de Seguridad Social, y ha prorrogado determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social.

MEDIDAS DE CARÁCTER TRIBUTARIO

El Real Decreto-ley incluye varias medidas de carácter tributario como la prórroga de las deducciones en el IRPF de materias relacionadas con la eficiencia energética o el vehículo eléctrico, que benefician a hogares y familias, pero también la extensión durante 2025 de los límites excluyentes del método de estimación objetiva que utilizan un gran número de autónomos o el incremento del límite que obliga a los contribuyentes a presentar la declaración de Renta, que beneficiará a las personas con menores rentas.

En concreto, con la aprobación de este Real Decreto-ley el Gobierno prorroga hasta el 31 de diciembre de 2025 la deducción por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas. Se trata de una medida vinculada al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que permite a los contribuyentes una deducción en el IRPF de un 20%, 40% e incluso 60% de dichas obras.

También se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2025 la deducción por la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible y puntos de recarga. En este caso, la deducción alcanza el 15% del valor de adquisición del vehículo o de la instalación de los puntos de recarga.

En el Impuesto sobre Sociedades, el decreto prorroga al ejercicio 2025 la libertad de amortización para aquellas inversiones que utilicen energía procedente de fuentes renovables. El objetivo de esta medida es promover el desplazamiento de los combustibles fósiles por energías renovables producidas de forma autóctona para contribuir a la mejora de la competitividad de las empresas españolas, la lucha contra el cambio climático y la mejora de la seguridad energética del país.

Límites tributación por módulos para los autónomos

Por otra parte, el decreto también incluye la prórroga un año más, durante 2025, de los límites cuantitativos que delimitan en el IRPF el ámbito de aplicación del método de estimación objetiva, con excepción de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, que tienen su propio límite cuantitativo por volumen de ingresos. Con esta medida se muestra el compromiso del Gobierno con los autónomos.

Asimismo, también se prorrogan para el período impositivo 2025 los límites para la aplicación del régimen simplificado y el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, en el IVA.

Cambios en la obligación de presentar la declaración de Renta

En materia de IRPF y para beneficiar a las rentas más bajas el Gobierno eleva de 1.500 a 2.500 euros la cuantía total de los rendimientos íntegros del trabajo procedentes del segundo y restantes pagadores que obligan a presentar la declaración de la renta.

Es decir, que no estarán obligados a presentar la declaración de Renta aquellos contribuyentes con ingresos de hasta 22.000 euros que tengan más de un pagador siempre que la suma de las rentas del segundo o restantes pagadores no superen los 2.500 euros (hasta ahora eran 1.500 euros). De esta manera se reducen las obligaciones tributarias de los contribuyentes con menores rentas.

Por otra parte, el decreto incluye a los Artistas de Arte Sacro en el grupo 861 de la sección segunda de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas de forma expresa, con la finalidad de otorgar mayor seguridad jurídica a la clasificación de la actividad realizada por dichos artistas.

Nuevo impuesto a los cigarrillos electrónicos

La norma aprobada hoy también contempla retrasar hasta el 1 de abril de 2025 la entrada en vigor del nuevo Impuesto sobre los Líquidos para Cigarrillos Electrónicos y otros Productos relacionados con el Tabaco. De esta manera se concede un mayor margen temporal para que los sujetos afectados puedan adaptarse a la nueva figura impositiva.

Por otra parte, la norma también modifica el impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras para efectuar un ajuste de carácter técnico y contable con el objetivo de facilitar la transición a las entidades financieras que se vean afectadas por el gravamen temporal que ha operado en 2023 y 2024 y el nuevo impuesto que comenzará a operar a partir de 2025.

Prórroga entregas a cuenta con la actualización de 2024

El compromiso del Gobierno con la financiación de las Comunidades Autónomas también se refleja en el Real Decreto-ley aprobado hoy. Ante la ausencia de nuevos Presupuestos, lo habitual sería prorrogar las entregas a cuenta contempladas en las últimas cuentas en vigor, es decir, las recogidas en los PGE 2023. Sin embargo, eso supondría un desfase muy importante respecto a los ingresos previstos para las autonomías en 2025.

Para minimizar esa circunstancia el texto prorroga las entregas a cuenta con la actualización de 2024 adoptada en el Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio. Es decir, el Gobierno prorroga las entregas a cuenta sobre la base de las entregas a cuenta actualizadas en 2024 a la espera de aplicar las correspondientes a 2025, que serán las mayores de su historia. De esta manera se reduce el desfase en la financiación de las Comunidades Autónomas.

Autorización a Valencia para aumentar su financiación ante la DANA

Asimismo, este Real Decreto ley regula, como en ejercicios anteriores, el régimen excepcional de endeudamiento de las Comunidades Autónomas durante 2025. De esta forma, se incluye el régimen ya previsto en años anteriores de autorizaciones de endeudamiento durante la suspensión de reglas fiscales hasta la publicación del primer informe de cumplimiento de objetivos previsto en Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Como novedad, el Gobierno permitirá en 2025 a la Comunidad Valenciana formalizar nuevas operaciones de endeudamiento a largo plazo o asignar recursos con cargo a los mecanismos adicionales de financiación para financiar los gastos extraordinarios derivados de la DANA.

En ese sentido, la financiación asignada con cargo a los mecanismos extraordinarios de financiación para cubrir esos gastos extraordinarios se considerará incluida dentro del Fondo de Financiación a CCAA.

Simplificación de la Ley de Contratos para impulsar la vivienda

Por último, el Real Decreto-ley contempla una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público con el objetivo de impulsar la vivienda pública. Para ello se simplifica y flexibiliza el marco legal en los contratos de concesión para la promoción de vivienda social o a precio asequible en suelo o inmuebles de titularidad pública.

ESCUDO SOCIAL PARA LOS CONSUMIDORES VULNERABLES

El Consejo de Ministros ha incluido en el Real Decreto-ley la prórroga de varias medidas de protección de los consumidores vulnerables y de la industria electrointensiva, prolongando el escudo social vigente en materia de energía para paliar los posibles efectos del actual contexto geopolíticos. Igualmente, se mantienen actuaciones para fomentar la movilidad sostenible, con la prórroga de ayudas y de la exención fiscal vigente, y para fomentar el ahorro de energía.

En primer lugar, el Ejecutivo ha decidido mantener un año más la prohibición de interrumpir los suministros básicos de agua, luz y gas para los consumidores vulnerables establecida en 2021. La medida permanecerá vigente, por tanto, hasta el 31 de diciembre de 2025.

Excepcionalidad en los descuentos del bono social

Igualmente, se prolonga la situación de excepcionalidad del bono social de electricidad destinado a los consumidores vulnerables y vulnerables severos, que se reforzó para dar respuesta a la crisis energética provocada por la invasión de Ucrania. Estos descuentos, originalmente fijados en el 25% y el 40%, se incrementaron hasta el 65% y el 80%, respectivamente, como parte de la respuesta integral del Gobierno, que incluyó, entre otras medidas, la "Excepción Ibérica", que supuso un ahorro de 5.000 millones de euros en la factura de los consumidores, además de una herramienta clave en la contención de la inflación.

Analizada la evolución de la situación en los mercados, el pasado junio se estableció una vuelta a la normalidad progresiva que terminaría en julio de 2025, con unos nuevos y reforzados descuentos: los consumidores vulnerables tendrán una reducción del 35% en lugar del 25% anterior a la crisis, y los vulnerables severos de 50% en vez del 40% previo. La norma aprobada hoy da mayor margen a este progresivo ajuste, de modo que alcanzarán este nuevo y reforzado nivel de normalidad a partir del 1 de enero de 2026.

Así, a partir del próximo 1 de enero, los consumidores vulnerables tendrán un descuento del 50%. A partir del 1 de julio, será del 42,5% y el 1 de enero de 2026 se estabilizará en el reforzado 35%. Los consumidores vulnerables severos tendrán un descuento del 65% a partir del 1 de enero, del 57,5% desde el 1 de julio y se estabilizará en el reforzado 50% en enero de 2026.

Por último, se mantiene el descuento del 80% de los peajes hasta el 31 de diciembre de 2025 para las industrias electrointensivas.

PRÓRROGA DEL MOVES III

El Gobierno también mantiene el apoyo a la movilidad sostenible, con medidas como un marco de impulso a las bicicletas de pedaleo asistido, la extensión de la deducción del 15% en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a la hora de comprar un vehículo eléctrico hasta el 31 de diciembre de 2025, así como la ampliación temporal del programa de apoyo a la adquisición de vehículos eléctricos, de pila de combustible y puntos de recarga, el Moves III.

En particular, el Moves III -con una dotación total de 1.550 millones de euros, cifra histórica para un programa de sus características- se mantiene vigente hasta el próximo 30 de junio, período en el que las comunidades autónomas podrán seguir atendiendo las peticiones de ayuda que reciban.

Finalmente, se mantienen las deducciones al IRPF para las inversiones en eficiencia energética en viviendas hasta diciembre de 2025, así como la libertad de amortización para las inversiones en autoconsumo eléctrico y sustitución de instalaciones térmicas fósiles por renovables en el Impuesto de Sociedades para el ejercicio 2025.

TRANSPORTES

El Gobierno ha prorrogado hasta el 30 de junio de 2025 los descuentos de hasta el 100% del transporte público terrestre para viajeros habituales. Así, los abonos gratuitos de Cercanías, Rodalies, Media Distancia convencional y de las líneas de autobús estatal se mantienen vigentes durante el primer semestre de 2025, así como las ayudas directas a las comunidades autónomas y entidades locales para promover la reducción de, al menos, el 50% del precio de los abonos y títulos multiviaje del transporte público colectivo urbano y metropolitano.

Por su parte, la rebaja del 50% de los abonos Avant se mantendrán durante todo el año, igual que la gratuidad de los abonos de Cercanías de Asturias y Cantabria y del transporte público colectivo terrestre de Canarias y Baleares.

El Gobierno destinará 1.608,7 millones de euros a financiar la ampliación de la vigencia de estas medidas durante seis meses y de las que tiene previsto poner en marcha a partir del 1 de julio para fomentar el uso del transporte público colectivo en la movilidad cotidiana, como medio más seguro, fiable, cómodo, económico y sostenible, tal y como se recoge en el Real Decreto-ley aprobado hoy en Consejo de Ministros. En este punto, cabe señalar que a partir del 1 de enero se activará un sistema de descuentos de, al menos, el 50% para promover el uso de la bicicleta compartida.

Con esta prórroga se inicia un periodo de transición para dar el impulso definitivo al transporte público colectivo en la movilidad cotidiana, ahondado en el uso de alternativas más sostenibles que contribuyan a reducir el uso del vehículo privado, la dependencia de los combustibles fósiles y, por ende, las emisiones contaminantes.

En 2024 la previsión de cierre apunta a un incremento del 10% de los viajes, constituyendo otro récord en el uso del transporte público. Además, solo en el último cuatrimestre del año, se han expedido 1.683.934 abonos gratuitos de Cercanías, 616.878 de Media Distancia y 106.204 de Avant. Por ello, el Ministerio se prepara para evolucionar y promover un sistema de bonificaciones que incida con mayor peso en la elección modal.

Transporte de titularidad estatal

Respecto a los abonos gratuitos para el transporte ferroviario, Renfe mantendrá los títulos multiviaje específicos por cada núcleo de Cercanías y para cada origen-destino de los servicios de media distancia convencional.

Las condiciones de adquisición y utilización de los abonos gratuitos son similares a las de los títulos actuales. Así, el usuario debe estar registrado en la web de Renfe con su DNI para solicitar los abonos, depositar una fianza de 10 euros, en el caso de que adquiera un título de Cercanías o Rodalies; otros 10 euros para los Servicios de Proximidad, y de 20 euros para los servicios de Media Distancia convencional, que se devolverá al final de cada periodo, siempre y cuando se cumplan las condiciones, como haber realizado, por ejemplo, al menos 16 viajes en el caso del abono cuatrimestral.

A priori, Renfe emitirá un abono cuatrimestral para el periodo entre enero y abril con las mismas condiciones y otro para cubrir los meses de mayo y junio con una fianza y unas obligaciones de trayectos menores.

Los servicios de altas prestaciones entre Murcia y Alicante, y los Avant entre Ourense y A Coruña seguirán siendo gratuitos hasta el 30 de junio de 2025. También en las relaciones punto a punto Madrid-Salamanca. Para utilizar estos servicios se debe adquirir el abono de Media Distancia. Por su parte, los servicios de Cercanías y Ancho Métrico de Asturias y Cantabria serán gratis durante todo 2025 para los usuarios recurrentes, tal y como se recoge en los acuerdos firmados en 2023.

Asimismo, en el servicio Avant Express de Barcelona a Tortosa, excluido el origen/destino Barcelona-Tarragona, serán válidos los abonos recurrentes gratuitos de Media Distancia.

Los abonos y títulos multiviaje de Renfe se podrán adquirir en la web del operador a partir de la publicación del Real Decreto-ley en el Boletín Oficial de Estado (BOE) y de la resolución de la Secretaría de Estado, que recoge las condiciones de comercialización, uso y vigencia de los abonos, en la sede electrónica del Ministerio. El momento concreto de adquisición de los abonos será comunicado por Renfe a través de sus canales de información habituales.

Por su parte, los descuentos del 50% para usuarios recurrentes de los servicios ferroviarios Avant, declarados como obligación de servicio público, seguirán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025. Así, se mantiene una rebaja del 50% a todos los títulos multiviaje Avant (Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45), que se vendan desde el 1 de enero, con condiciones de uso específicas.

El Real Decreto-ley prorroga también la gratuidad de los abonos y títulos multiviaje a las líneas de autobús de titularidad estatal con el fin de evitar asimetrías entre los distintos modos de transporte terrestre.

Así, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2025, los usuarios recurrentes para un trayecto con origen-destino determinado tendrán derecho a una bonificación del 100% del precio del billete, siempre que cumplan las determinadas condiciones que se fijarán en una resolución de Secretaría de Estado.

Transporte urbano y metropolitano

El Gobierno ha decidido subvencionar durante seis meses más la rebaja del 30% del transporte a las comunidades autónomas y las entidades locales que se comprometan a implantar y complementar los descuentos para que, como mínimo, se reduzca a la mitad el precio de los servicios de transporte terrestre de su competencia para los viajeros habituales. Es decir, deberán financiar con cargo a sus presupuestos una rebaja de al menos el 20% entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2025.

El acuerdo recoge también las particularidades que se aplicarán en Canarias y Baleares, donde el transporte público terrestre colectivo seguirá siendo gratuito para todos los viajeros habituales durante todo 2025.

Para acceder a las ayudas, las Comunidades Autónomas y las entidades locales deberán presentar una solicitud en la sede electrónica del Ministerio de Transportes antes de 30 de abril de 2025 en la que debe constar el compromiso de implantación de una reducción del 50% de los abonos y títulos multiviaje para viajeros habituales desde el 1 de enero de 2025. Si desean 30 de abril para presentar la solicitud, siendo obligatorio aplicar las medidas desde el día 1 de enero de 2025. Si se desea recibir un anticipo disponen hasta el 31 de enero para presentar la solicitud.

Se trata de una medida en la que todas las administraciones competentes han de estar implicadas.

Futuras medidas

El Real decreto-ley, aprobado en Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, también recoge un nuevo esquema de bonificaciones al transporte público que entrará en vigor a partir del 1 de julio de 2025.

El futuro sistema contempla crear un billete único de Cercanías para todas las zonas y núcleos de España por 20 euros al mes, la gratuidad de todo el transporte público colectivo para menores de 15 años, descuentos especiales para jóvenes, tarifas más reducidas para el resto de usuarios recurrentes y nuevas ayudas para promover el uso de la bicicleta como medio de transporte cotidiano.

Respecto al billete o abono único de Renfe para Cercanías, que podrá ser utilizado para todas las zonas de cada núcleo y en el resto de los núcleos de Cercanías de toda España, se habilitan tres modalidades en función de la edad:

Un abono mensual nominativo de tarifa única 20 euros

Un abono mensual nominativo de tarifa única 10 euros, para jóvenes entre 15 y 26 años, ambos incluidos.

Un abono anual nominativo gratuito para niños (menores de 15 años).

Los abonos de media distancia convencional tendrán descuentos del 40% y serán gratis para los niños. Para los jóvenes de entre 15 y 26 años, la rebaja sube al 50%. Los abonos Avant mantendrá una bonificación del 50% hasta final de año, como ya se ha señalado.

Los servicios de autobús de titularidad estatal tendrán descuentos de entre el 40 y el 70% en función de la edad y el tipo de abono que se adquiera.

En cuanto al transporte urbano y metropolitano de titularidad autonómica y local, el Ministerio financiará su gratuidad para los menores de 15 años y un descuento del 50% para abonos joven. El resto de los títulos, salvo los turísticos, los sencillos y los de ida y vuelta, se promueve un descuento de, al menos, el 40%, que deberá ser cofinanciado al 20%.

A su vez, en el marco de este Real Decreto-ley se trabaja en una serie de ayudas para aumentar la oferta y mejorar la calidad del transporte público, con nuevas líneas o más frecuencias, y facilitar la compra de bicicletas eléctricas a particulares y empresas de reparto.

Novedades a partir del 1 de enero

Con la prórroga del sistema de bonificaciones hasta el 30 de junio se incorpora, por primera vez, la inclusión de los Sistemas de Bicicleta Pública dentro de las ayudas al transporte público. De esta manera, los operadores de servicios públicos de bicicleta que así lo deseen tendrán hasta el 1 de marzo para bonificar sus abonos en un 50%, igual que el resto del transporte público urbano y metropolitano. El Gobierno asumirá el 30% de este descuento, estando las administraciones titulares del servicio (entidades locales o supramunicipales) obligadas a cubrir el otro 20%.

Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte, y de Seguridad Social, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social.

