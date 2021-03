Mi Legado Digital lleva al sandbox un proyecto de Seguro de Decesos Inteligente

La española Mi Legado Digital ha diseñado un producto de base tecnológica que utiliza de modo combinado tres tecnologías: blockchain (Smart contract), criptografía asimétrica (sello de tiempo y firma electrónicos) e inteligencia artificial (reconocimiento facial y Big Data).

La alicantina ha presentado su candidatura para ser incluida en el sandbox, el banco de pruebas regulado para innovar y probar sus servicios antes de ser lanzados al mercado.

Mi Legado Digital, especializada en ofrecer a través de su plataforma servicios relacionados con la protección para la vida digital, las voluntades, el legado, y la gestión post-mortem, lleva al sandbox una de sus nuevas líneas de negocio, si cabe la más importante y ambiciosa, y que consiste en la creación de una aseguradora que responda a la nueva realidad del siglo XXI.

Seguro de Decesos Inteligente. Uno de los ejes principales de la previsión social

Se trata de un Seguro de Decesos Inteligente, un seguro donde la tecnología juega un papel clave, con foco en las nuevas generaciones, con una experiencia única, sin connotaciones negativas, con valor tangible y con todas las garantías. El objetivo es dar respuesta a las necesidades de las personas, e introducirse en el mercado como un producto de seguro innovador que ofrece un valor añadido en sus servicios.

La finalidad de la potencial salida al mercado del Seguro de Decesos Inteligente es convertirse en uno de los ejes principales de la previsión social, garantizando elementos que van más allá de los meramente económicos (derivados directamente del fallecimiento) y fomentando la capacidad (mediante la incorporación de herramientas y servicios adecuados) de las personas para poder expresar y cumplir sus últimas voluntades.

Un nuevo seguro de carácter definitivamente tecnológico y subsumible bajo la gama de decesos, que pretende dar cobertura a una serie de necesidades más allá puramente de las tradicionales, tales como la prestación de servicios de asistencia y protección familiar.

Para ello, la empresa ha diseñado un producto de base tecnológica que utiliza de modo combinado tres tecnologías: blockchain (Smart contract), criptografía asimétrica (sello de tiempo y firma electrónicos) e inteligencia artificial (reconocimiento facial y Big Data). Tanto es así, que desde la compañía creen firmemente que este producto tecnológico va a revolucionar el mercado de los seguros de decesos en España debido a su propuesta de valor y carácter altamente innovador.

Según explican desde la compañía tener la posibilidad de acceder a este “espacio controlado” les permitirá realizar un conjunto de pruebas experimentales amparadas en la mencionada Ley y sujetas al seguimiento por parte de las autoridades supervisoras, particularmente la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, la Agencia Española de Protección de Datos y el SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias).

“La industria aseguradora es fuertemente importante, y al final todos somos consumidores de seguros, por ello tenemos la responsabilidad de exigir a nuestros aseguradores que nos proporcionen la mejor experiencia. Y en este sentido, queremos demostrar la viabilidad de la digitalización y modernización end to end del seguro. Con la misma misión que nos impulsa, queremos llevar a cabo este proyecto que vaya a llegar allí donde todavía no se ha llegado, y cubra las expectativas de lo que debería de ser una aseguradora propia de la nueva era digital. Del mismo modo, acceder al sandbox nos permitirá demostrar que la transformación digital que hemos implementado en Mi Legado Digital no afectará el nivel de protección otorgado a los consumidores de servicios de seguro resultando, incluso, provechosa para el conjunto de la sociedad”, añade Judith Giner, CEO y Fundadora de Mi Legado Digital.

Máxima seguridad y confort con productos tecnológicos a medida

La experiencia de Mi Legado Digital en el sector asegurador obtenida en su rol de prestadores de servicios desde hace más de seis años les ha hecho conocedores de los deseos de aquellos que buscan acceder a productos de seguro de decesos. Y es que, ya no se aprecia la posibilidad de contratar un seguro al uso, sino que lo que realmente se anhela en el mercado es la obtención de la máxima seguridad y confort a través de productos a medida provistos por entidades capaces de brindar una respuesta eficaz e inmediata en cualquier momento.

Con el Seguro de Decesos Inteligente Mi Legado Digital tiene la misión de transformar un producto tradicional y actualmente estanco, y la visión de que con ello se logre atraer el interés de las nuevas generaciones por considerarlo como un producto seguro moderno, innovador, respetuoso con el medio ambiente y, sobre todo, accesible y asequible para todos a cualquier edad.

Acerca de Mi Legado Digital: www.milegadodigital.com

