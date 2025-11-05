Nuria García Piñeiro, primera mujer al frente de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid

Licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y Doctora por la Universidad Complutense de Madrid

La Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid (EPJ) ha elegido a Nuria García Piñeiro como nueva directora. La profesora García Piñeiro se convierte en la primera mujer en ocupar este cargo en los más de 70 años de historia de la institución.

García Piñeiro es licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y Doctora por la Universidad Complutense de Madrid. Discípula del profesor Montoya Melgar, es académica correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, y miembro de la Sección 8ª de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Esta elección refuerza el compromiso de la Universidad con la excelencia académica, y la consolidación de su presencia en el ámbito de la formación jurídica de posgrado y especialización.

García Piñeiro desarrolla su actividad docente e investigadora en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Es autora de numerosos estudios en torno a las relaciones colectivas de trabajo y la negociación colectiva, la gobernanza del trabajo, la formación para el empleo, las políticas activas de empleo, la relación laboral especial de los abogados, el futuro del trabajo y las nuevas tecnologías. Asimismo, ha participado en múltiples proyectos de investigación sobre formación y empleo juvenil, descentralización productiva, seguridad y salud en el trabajo, empleo de mujeres y lucha contra la discriminación de género, y sobre los retos y oportunidades del impacto de la digitalización en las relaciones de trabajo

En el quinquenio 2012-2017 la profesora García Piñeiro prestó servicios especiales en el Ministerio de Trabajo como vocal asesora en el Gabinete de la ministra. Además, fue miembro de la Comisión Tripartita sobre el Futuro del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, del Patronato de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) y del Consejo de Administración de la empresa Pequeños y Medianos Astilleros, Sociedad de Reconversión SA (PYMAR, S.A). En la Universidad Complutense desempeñó el cargo de Secretaría Académica de la Facultad de Derecho, y en la actualidad es miembro del Consejo de Gobierno y del Consejo Social de la Universidad.

Con una sólida y extensa experiencia académica, y de gestión, bajo la dirección de Nuria García Piñeiro, la EPJ de la UCM aspira a potenciar los programas de posgrado de la Escuela (másteres, diplomas y cursos de alta especialización) consolidando su modelo de formación avanzada para profesionales del Derecho.

En sus primeras palabras, García Piñeiro agradeció la confianza del Patronato, al decano Almudí Cid, a su antecesor, el profesor Ricardo Alonso, y al Claustro de profesores por brindarle la oportunidad de dirigir la Escuela. Subrayó su compromiso de seguir impulsando el papel de la Escuela de Práctica Jurídica como uno de los principales faros y referente de la formación jurídica en España. Agradecimiento que hizo extensivo al personal de la Escuela, y en especial, al secretario académico, el profesor Alejandro Zubimendi, por su contribución a mantener la vocación de servicio público para la formación de profesionales del Derecho altamente cualificados.

