Pérez-Llorca refuerza su oficina de Barcelona

Con la incorporación de Silvia Mañá y Bojan Radovanovic como nuevos socios, reforzando las áreas de Urbanismo y Corporate

Pérez-Llorca incorpora a Silvia Mañá y Bojan Radovanovic como nuevos socios de su oficina de Barcelona. Con estos nombramientos, el Despacho refuerza las áreas de Urbanismo y Corporate, impulsando el crecimiento de ambas prácticas en esta oficina y contribuyendo al desarrollo estratégico de la práctica en Barcelona.

Silvia Mañá está especializada en Derecho Urbanístico y Derecho Público, con más de veinte años de experiencia asesorando a empresas nacionales e internacionales en materia de planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Su práctica se centra en el acompañamiento integral de operaciones y proyectos urbanísticos complejos, vinculados al desarrollo de suelos, edificaciones existentes y actividades, ofreciendo asesoramiento durante todas las fases del proceso de implementación urbanística. Asimismo, ha prestado asesoramiento continuado en procedimientos administrativos y relaciones con entidades públicas y privadas, además de asumir la dirección letrada en recursos contencioso-administrativos. En el ámbito académico, Mañá es profesora en Esade y en Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE).

Bojan Radovanovic tiene más de diecisiete años de experiencia en el ámbito del derecho mercantil. Está especializado en el asesoramiento en operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A) y su práctica se centra en el acompañamiento a grupos industriales, fondos de inversión (private equity) y entidades financieras en procesos de compraventa de empresas y activos, operaciones transnacionales, derecho societario y gobierno corporativo. Ha asesorado también en numerosas operaciones de financiación de deuda. Asimismo, desempeña el cargo de secretario no consejero en sociedades de varios sectores industriales. Radovanovic es en la actualidad profesor asociado de derecho mercantil en la Universitat Pompeu Fabra y ha colaborado con diversas iniciativas de su ámbito de especialidad con IESE Business School.

Con la incorporación de ambos socios, Pérez-Llorca continúa avanzando en su estrategia de crecimiento y consolida su desarrollo en Barcelona, fortaleciendo las áreas de Corporate y Urbanismo para ofrecer un asesoramiento integral desde esta oficina. “La experiencia y el liderazgo de Silvia y Bojan refuerzan nuestro proyecto en Barcelona, aportando un valor diferencial a los clientes y consolidando un equipo sólido y multidisciplinar”, señala Gerard Serra, socio responsable de la oficina de Barcelona de Pérez-Llorca.

Por su parte, Alberto Ibort, socio de Urbanismo y Medio Ambiente de Pérez-Llorca, destaca: “La incorporación de Silvia, con su excelsa trayectoria, es un paso más para continuar liderando el asesoramiento urbanístico a nivel nacional y, particularmente, una apuesta clara por el mercado catalán. Su presencia en Barcelona contribuirá a reforzar nuestros servicios dando respuesta a la gran demanda de proyectos industriales, residenciales y del sector living que vienen solicitando nuestros clientes”.

