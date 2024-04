La Sección de Innovación y Abogacía del ICAM, copresidida por José Ramón Moratalla y Sara Molina Pérez-Tomé, junto a Women in a Legal World presentan el próximo 9 de abril el informe elaborado por The Valley Business & Tech School, y patrocinado por Lefebvre y Deloitte Legal.

La sede del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid acogerá el próximo martes 9 de abril una jornada diseñada para inspirar a los profesionales del sector legal, en la que se explorarán, desde un enfoque ambicioso y global, los posibles futuros del sector.

El propósito de esta jornada es estimular y motivar tanto a profesionales como a empresas dentro del sector legal, incitándolos a convertirse en pioneros de la innovación y catalizadores del cambio.

Durante el evento, tendrá lugar la presentación del informe "Rethink Legal: La disrupción imparable de un sector en transición" de la mano de Juan Luis Moreno, director de innovación de The Valley.

PROGRAMA

9:15h Recepción de asistentes.

9:30h Bienvenida e introducción.

Sara Molina y José Ramón Moratalla. Copresidentes de la Sección de Innovación y Abogacía del ICAM.

Marlén Estévez. Presidenta de Women in a Legal World.

Teresa Parada. Responsable de Innovadoras y socia de la comision Tech de Women in a Legal World.

9:45h Presentación del informe "Rethink Legal: La disrupción imparable de un sector en transición".

Juan Luis Moreno (The Valley).

10:30h Mesa redonda: Humanismo tecnológico: nuevos desafíos.

Leticia Álvarez. Strategic Accounts en Google, ingeniera industrial e informática.

Aníbal Astobiza. Filósofo, doctor en ciencias cognitivas y experto en el mundo de la ética en la IA y del dato.

Dulce Miranda. Socia de Deloitte Legal, experta en derecho digital y miembro del comité de ética de Deloitte Legal.

Moderadora: María de la O Martínez. Directora de Innovación de Lefebvre Sarrut.

11:30h Cierre.

Esther Muñoz. Responsable de desarrollo de negocio e innovación de Deloitte Legal.

11:45h Café networking.

La disrupción imparable de un sector en transición

El pasado mes de octubre, Women in a Legal World presentó el informe "The Future(s) of Legal: La imparable disrupción de un sector en transición". Este informe, creado en colaboración con The Valley, y que cuenta con el apoyo de Lefebvre Sarrut y Deloitte Legal, ofrece una visión vanguardista y actualizada del sector legal.

Para la elaboración del informe, se empleó una metodología de "horizon scanning", un proceso de detectar e interpretar posibles cambios globales que podrían repercutir significativamente en el futuro. Además, se organizó un innovador taller de diseño futuro, en el cual participaron destacados expertos del sector.

El producto final es una guía que destaca los cambios más significativos que están reconfigurando el sector legal, y que resulta ser una herramienta valiosa para la identificación de nuevas oportunidades y tendencias emergentes que muy probablemente determinarán el futuro del sector.

El informe pone de relieve temas estratégicos cruciales para el sector legal, inspirando tanto a profesionales como a empresas a ser pioneros en la innovación. El objetivo es estimular un cambio sustancial y fomentar el diseño de futuros posibles en el sector, mediante una iniciativa llamada "Legal Rethinker". Este movimiento aspira a establecer un nuevo paradigma que genere un impacto positivo tanto en las personas como en el planeta.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos