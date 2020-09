El presidente del TS y del CGPJ presidirá el próximo viernes en Barcelona la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, presidirá el próximo viernes 25 en la Escuela Judicial, en Barcelona, la entrega de despachos a la LXIX promoción de la Escuela Judicial, formada por 29 hombres y 33 mujeres que recibirán el documento que acredita su nombramiento como miembros de la Carrera Judicial y, con ello, quedarán investidos de la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

La ceremonia, que comenzará a las 12:00 horas y será retransmitido en directo en la web www.poderjudicial.es, tendrá lugar por primera vez en la sede de la Escuela Judicial, el órgano técnico del Consejo General del Poder Judicial que desde 1987 y tal como establece el artículo 307.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial proporciona “una preparación integral, especializada y de alta calidad a los miembros de la Carrera Judicial, así como a los aspirantes a ingresar en ella”. Desde entonces han pasado por la Escuela los 3.043 integrantes de las últimas 22 promociones de jueces españoles.

Está prevista la asistencia del presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo; y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado; además de la de los vocales del CGPJ; el presidente del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús María Barrientos, y otras autoridades judiciales.

El acto se desarrollará siguiendo las medidas dispuestas por las autoridades sanitarias para la prevención de contagios por coronavirus: reducción de aforos, distancia interpersonal y uso obligatorio de mascarilla. Las autoridades, invitados y miembros de los medios de comunicación que se desplacen a la Escuela Judicial deberán cumplimentar un formulario sanitario en el que se declara no presentar síntomas de COVID-19 y se presta consentimiento para la toma de temperatura mediante cámara termográfica de infrarrojos.

El Rey Felipe VI no asistirá al acto. Se trata de la primera vez que, desde que accedió al trono en junio de 2014, Felipe VI no acude a este acto que se celebra en Barcelona, donde tiene su sede la Escuela Judicial. Fuentes consultadas por Europa Press señalan que no es la primera vez que un monarca no ha presenciado la entrega de despachos.

